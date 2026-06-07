Назван самый дорогой футбольный клуб в мире

Парижский ПСЖ признан футбольным клубом с самым дорогим составом в мире, сообщается на сайте портала Transfermarkt. Суммарная стоимость игроков французской команды оценивается в €1,37 млрд (примерно 116 млрд рублей).

На втором месте рейтинга — «Манчестер Сити» (112 млрд рублей), на третьем — лондонский «Арсенал» (118,75 млрд рублей) — сообщает портал.

Состав ПСЖ оказался на €300 млн (25 млрд рублей) дороже, чем все 16 клубов Российской премьер-лиги вместе взятые. Единственный российский клуб в топ-100 — петербургский «Зенит» — занял 73-е место. Его состав оценен в 16,84 млрд рублей, сказано на портале.

Ранее была раскрыта стоимость российского вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, которая выросла с декабря 2025 года на €7 млн (599 млн рублей). Предыдущая стоимость футболиста составляла €15 млн (1,28 млрд рублей). Конкурент россиянина за место в основном составе на чемпионате Франции по футболу Люк Шевалье подешевел на €5 млн (427 млн рублей).