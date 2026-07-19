Топ городов России по кофейням в 2026 году: где лучший кофе и где дешевле

Топ городов России по кофейням в 2026 году: где лучший кофе и где дешевле

Для миллионов россиян утро начинается с ароматного бодрящего напитка. Сегодня чашка капучино стала частью городского ритма, а умение быстро найти качественный кофе превратилось в базовый навык. Чтобы облегчить вам задачу, мы изучили свежий рейтинг городов России по числу кофеен на июнь 2026 года, опубликованный в газете «Коммерсант», а также исследования доступности напитка от РОМИР. Эти данные показывают, как развивается топ городов по количеству кофеен в 2026 году и где формируются главные гастрономические тренды. Всего в стране насчитывается 20,8 тысячи официальных точек.

Путешествуя, важно знать, где самый дешевый кофе в России, как распределяются места в индустрии и какие региональные особенности стоит учитывать. Мы разберем рейтинг лучших кофеен России 2026 года и проанализируем, как Москва и Санкт-Петербург развивают кофейни быстрыми темпами, а регионы уверенно нагоняют лидеров. Понимая эти тенденции, вы найдете идеальную чашку в любой поездке.

Самые «кофейные» города России по количеству заведений

Рынок гостеприимства демонстрирует устойчивость: потребители выбирают напитки, ориентируясь на вкусовые предпочтения и привычный формат. Изучая актуальный рейтинг городов России по числу кофеен, можно заметить четкое распределение сил между мегаполисами.

Топ городов России по кофейням в 2026 году: где лучший кофе и где дешевле Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если распределить города по общему количеству открытых точек, то первая десятка выглядит так:

Москва: здесь сосредоточено 4,2 тысячи действующих объектов. Санкт-Петербург: культурная столица предлагает жителям 2,2 тысячи точек. Краснодар: южный мегаполис удерживает третью строчку, открыв 627 точек. Новосибирск: сибирский центр зафиксировал на территории 523 заведения. Екатеринбург: уральские рестораторы создали 517 мест для любителей бодрости. Сочи: главный курорт страны занял шестое место с показателем 373 точки. Пермь: промышленный центр имеет 371 точку. Ростов-на-Дону: южные традиции выразились в 326 заведениях. Челябинск: уральский город порадует наличием 276 точек. Казань: столица Татарстана открыла 273 заведения.

Следом идут Красноярск с 260 точками и Калининград с 239 заведениями. В Нижнем Новгороде и Тюмени зафиксировано по 231 точке, в Омске работают 230 заведений, а в Самаре любителей аромата ждут 224 локации. Замыкает список миллионников Волгоград, где функционирует 156 точек. Чтобы планировать расходы в поездках, важно понимать, где самый дешевый кофе в России и как формируется ценообразование. И посмотрим, как распределяется концентрация заведений на улицах.

Краснодар — лидер по плотности кофеен на душу населения

В абсолютных цифрах южная столица уступает мегаполисам. Однако если пересчитать количество точек на число жителей, то картина меняется. Именно Краснодар распределил кофейни на душу населения так, что обогнал все города страны. Высокая плотность объясняется стилем жизни: теплый климат и развитая культура долгих пеших прогулок создали идеальную среду для бизнеса.

Краснодар — лидер по плотности кофеен на душу населения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы лучше понять специфику южного феномена, обратите внимание на ключевые факторы:

климатические условия: долгий теплый сезон позволяет летним верандам функционировать круглый год, что повышает рентабельность бизнеса;

туристический поток: через город ежегодно проезжают миллионы путешественников, направляющихся к морю, и многие делают остановку ради эспрессо;

высокая конкуренция: локальные обжарщики вынуждены постоянно повышать качество зерна, чтобы удерживать клиентов.

Такая плотность формирует уникальный опыт: вам не нужно искать, где выпить любимый раф, ведь точка всегда находится рядом. При этом Краснодар распределяет кофейни на душу населения настолько эффективно, что новые объекты открываются в спальных районах. Рассматривая рейтинг лучших кофеен России 2026 года, эксперты сходятся во мнении, что краснодарский опыт насыщения улиц сейчас активно перенимают другие южные города.

Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск — абсолютные лидеры по числу заведений

Масштабы мегаполисов задают тон всей индустрии. На Москву сегодня приходится 20,14% всех точек в стране, что превращает ее в полигон для тестирования форматов. Более того, столица аккумулировала 51,6% заведений, расположенных вне городов-миллионников, если рассматривать структуру сетевых операторов. Санкт-Петербург делает ставку на авторские концепции, исторические интерьеры и глубокое погружение в обжарку. Новосибирск, занимающий четвертое место в общем списке, доказывает: даже в условиях сурового климата спрос на горячие напитки остается колоссальным, а плотность покрытия улиц приближается к высоким стандартам. В этих мегаполисах сосредоточены лучшие кофейни России по рейтингу 2026 года, который регулярно обновляется благодаря жесткой конкуренции за внимание каждого гостя.

Топ городов России по кофейням в 2026 году: где лучший кофе и где дешевле Фото: Shutterstock/FOTODOM

Екатеринбург — кофейная столица Урала

Урал ассоциируется с промышленностью, однако здесь произошел настоящий культурный прорыв. Современная кофейная культура Екатеринбурга характеризуется высокой требовательностью аудитории к качеству зерна и альтернативным способам заваривания. Жители города прекрасно разбираются в сортах арабики и предпочитают поддерживать местных обжарщиков. Аналитики отмечают, что кофейная культура в Екатеринбурге формировалась под влиянием сильного гастрономического сообщества, сделавшего упор на просвещение потребителей.

Чтобы визит в этот уральский город оставил приятные впечатления, рекомендуем обратить внимание на особенности местной индустрии:

авторское меню: уральские бариста регулярно побеждают на чемпионатах и внедряют уникальные сезонные напитки с добавлением местных ягод;

интеграция в пространство: точки часто совмещаются с книжными магазинами и коворкингами, становясь важными социальными центрами;

акцент на альтернативу: в большинстве центральных заведений вам предложат воронку или кемекс, подробно рассказав о происхождении зерна.

Высокий уровень развития индустрии заставляет рестораторов держать планку: здесь невозможно встретить низкокачественное сырье. Изучая карту страны, вы заметите, что кофейная культура Екатеринбурга задает стандарты для соседних регионов, включая Пермь и Челябинск.

Где самый доступный кофе: сравнение цен в разных городах

Финансовая сторона вопроса волнует каждого потребителя, ведь покупка напитка по-разному сказывается на личном бюджете. Отвечая на вопрос, где самый дешевый кофе в России, эксперты рекомендуют разделять классические кафе и современный ретейл, представленный супермаркетами и точками самообслуживания. Свежие аналитические данные РОМИР демонстрируют изменения покупательского поведения.

Топ городов России по кофейням — 2026: где самый лучший и доступный кофе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аналитики вывели специальный кофейный индекс: данный маркер демонстрирует количество порций бодрящего напитка, которое среднестатистический гражданин способен купить на одну номинальную получку. Полученные статистические выкладки отражают такие структурные сдвиги:

в конце 2025 года торговые сети позволяли приобрести на средний оклад около 908 порций, в то время как традиционный общепит ограничивался объемом в 692 чашки;

в 2026 году ценовая пропасть между форматами стала еще заметнее: покупательская способность в ретейле подскочила до 1,2 тысячи порций, тогда как в классических кофейнях она просела до 688 чашек;

наиболее выгодным предложением в магазинах признан классический американо: за 12 месяцев его ценовая доступность взлетела на рекордные 26%;

популярный капучино на полках супермаркетов прибавил к показателю доступности всего 4%, зато в стационарных заведениях этот параметр увеличился на 14% благодаря динамике доходов и цен.

Эти цифры доказывают: если ваша цель заключается в экономии бюджета и вы ищете, где самый дешевый кофе в России, то оптимальным выбором станут современные магазины и автоматизированные кофейные уголки, где цена остается минимальной за счет отсутствия затрат на персонал.

Где самый доступный кофе: сравнение цен в разных городах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кофейни в малых городах: тренд 2026 года

Завершая наш аналитический обзор, невозможно обойти вниманием главный тренд года: активную экспансию культуры потребления за пределы крупных мегаполисов. На долю прочих городов России приходится уже более 8 тысяч официально зарегистрированных точек. Предприниматели в регионах открывают стильные пространства, которые быстро становятся главными местами притяжения для местной молодежи. В малых городах индустрия выполняет социальную миссию: она формирует новые стандарты досуга и повышает качество среды.

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