Что взять в путешествие на машине с маленькими детьми: полный чек-лист

Что взять в путешествие на машине с маленькими детьми: полный чек-лист

Что взять в путешествие на машине с маленькими детьми: полный чек-лист

Сборы в поездку с детьми и список самых нужных вещей — это отдельный вид искусства. Кажется, что уложить в машину малыша сложнее, чем собрать экспедицию на Северный полюс. Подгузники, игрушки, таблетки на все случаи жизни, документы для поездки с детьми, любимый плед и еще 43 «обязательных» вещи — голова идет кругом еще до старта. Но если разложить все по полочкам, а точнее по разделам, окажется, что ничего сверхъестественного нет. Главное — система.

Эта статья — ваш личный чек-лист для поездки с детьми на автомобиле. Берите, распечатывайте, отмечайте галочками. Ничего лишнего — только то, что реально вам будет нужно с акцентом на безопасность ребенка в машине.

И сразу приятный факт для мотивации: исследования психологов показывают, что дети, которые много путешествуют с семьей в раннем возрасте, лучше адаптируются к новым условиям, легче знакомятся с людьми и демонстрируют более высокий уровень эмоционального интеллекта. Так что дорога — это не только стресс, но и вклад в будущее вашего ребенка.

Документы и страховка для поездки с детьми

Начнем с того, о чем забывают чаще всего, — с бумаг. Что взять в дорогу с ребенком в машине с точки зрения документов — вопрос не праздный. Штраф или, хуже, невозможность получить медицинскую помощь без нужной бумажки — не то, с чего хочется начинать отпуск.

Обязательный пакет документов для поездки с детьми:

свидетельство о рождении ребенка (или паспорт, если ему уже 14 лет);

паспорта обоих родителей;

полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на каждого члена семьи;

если едете без одного из родителей — нотариально заверенное согласие второго на выезд (для поездок за рубеж это обязательно, внутри страны — желательно, особенно если фамилии разные);

медицинский полис добровольного страхования (ДМС) или туристическая страховка, если путешествие за границу;

для поездки за рубеж — загранпаспорта и визы, если требуются.

Храните все документы в одной папке или файле. Удобно сделать их сканы на телефоне — это не заменит оригиналы, но сэкономит нервы, если что-то потеряется.

Что взять в путешествие на машине с маленькими детьми: полный чек-лист Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Автокресло и безопасность в дороге

Это не просто пункт чек-листа — это закон и вопрос жизни. Безопасность ребенка в машине обеспечивается прежде всего правильно подобранным и правильно установленным автокреслом. По российскому законодательству, перевозка детей до 7 лет без детского удерживающего устройства запрещена, от 7 до 11 лет — на заднем сиденье обязательно кресло или бустер.

Несколько правил, которые важны для безопасности вашего ребенка в машине:

кресло должно соответствовать весу и росту ребенка, а не его возрасту;

малышей до 9 кг везут строго против хода движения;

лямки кресла не должны болтаться: проверяйте, что между ремнем и телом ребенка проходит не более двух пальцев;

никогда не кладите ребенка спать в кресле в неправильном положении — голова не должна свешиваться вперед, это опасно для дыхания;

боковые подушки безопасности несовместимы с креслом, стоящим рядом с дверью: уточните это для вашей модели автомобиля.

Кроме кресла, позаботьтесь о шторках на окна — прямые солнечные лучи перегревают детей быстрее, чем взрослых. Также держите в зоне досягаемости детский термос с водой и никогда не оставляйте ребенка одного в припаркованной машине — даже на пять минут.

Чем занять ребенка в машине: игрушки, гаджеты, музыка

Вот где начинается настоящее родительское творчество. Сборы в поездку с детьми и список развлечений для них требуют ничуть не меньше внимания, чем список лекарств. Скучающий ребенок в машине — это капризы, крики и остановки каждые 20 минут. Занятый ребенок — это мир и покой для всей семьи. Чем занять ребенка в машине, зависит прежде всего от его возраста:

до 2 лет: мягкие книжки-шуршалки, прорезыватели, небольшие мягкие игрушки; короткие аудиосказки и детские песни — отлично убаюкивают;

от 2 до 5 лет: наклейки многоразовые, раскраски с восковыми мелками (они не пачкают), магнитные доски для рисования, простые пазлы на 4–12 деталей, аудиосказки;

от 5 до 10 лет: книги и комиксы, аудиокниги, настольные игры в дорожном формате (шашки, «Активити», карточные игры), планшет с заранее скачанными мультфильмами и игровыми приложениями;

любой возраст: игры без гаджетов — «я вижу что-то синее», счет машин определенного цвета, угадывание звуков природы, сочинение историй по картинкам за окном.

Аптечка для детей в дорогу: обязательный минимум Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Планируя, чем занять ребенка в машине в долгой поездке, не забывайте чередовать гаджеты с живым общением, музыкой и играми без экрана. К слову об экранном времени: педиатры рекомендуют ограничивать гаджеты для детей до 2 лет вообще, от 2 до 5 лет — не более часа в день. В дороге эти нормы допустимо немного сдвигать, но чередуйте экран с живым общением, музыкой и играми.

Еда и вода: перекусы, питье — спасение от капризов

Питание в дороге для детей и перекусы — тема, которую стоит продумать заранее, а не решать у придорожного ларька с сомнительной выпечкой. Голодный ребенок = нервный ребенок. И наоборот: сытый, напоенный малыш спит, играет и не требует немедленной остановки.

Что взять в дорогу с ребенком в машине из еды и питья:

детская питьевая вода в небольших бутылочках (0,33–0,5 л удобнее, чем большая тара);

термос с теплым чаем или компотом — особенно актуален в холодную погоду;

фрукты, которые не мнутся и не текут: яблоки, груши, виноград без косточек, банан;

хлебцы, галетное печенье, сушки — не крошатся, не пачкают, хорошо насыщают;

детские пюре в пакетиках — выручают для самых маленьких и как быстрый перекус;

сыр нарезкой и небольшие бутерброды в контейнере — для детей постарше;

влажные салфетки и небольшое полотенце — обязательно рядом.

Питание в дороге для детей и перекусы стоит брать с запасом на 30–40% больше, чем кажется нужным. Дорога всегда длиннее, чем по карте.

Избегайте: чипсов и сухариков (жажда, крошки везде), сладких газированных напитков (возбуждают нервную систему), жирной горячей еды с собой (быстро портится).

Что взять в путешествие на машине с маленькими детьми: полный чек-лист Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Планируйте остановки каждые 1,5–2 часа. Дети не могут долго сидеть неподвижно физиологически — это не капризы, это особенность детского организма. Короткая пробежка на заправке или у придорожного кафе делает следующие два часа в машине значительно спокойнее.

Аптечка для детей в дорогу: обязательный минимум

Аптечка для ребенка в дорогу — это не аптека на колесах, а набор для типичных дорожных ситуаций. Перегрев, температура, укачивание, мелкие травмы, диарея — вот топ неприятностей в пути.

Минимальный состав детской дорожной аптечки:

жаропонижающее в удобной форме (сироп и свечи — на случай рвоты);

средство от укачивания, согласованное с педиатром по возрасту;

антигистаминный препарат (от аллергии и укусов насекомых);

энтеросорбент (активированный уголь или более современный аналог);

пробиотик или средство от диареи — по назначению врача;

бинт, пластыри разных размеров, вата;

антисептик для обработки ран;

солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 для детской кожи;

средство от комаров и клещей, разрешенное для возраста вашего ребенка;

термометр (лучше электронный — он не бьется).

Обязательно уточните у своего педиатра дозировки всех препаратов до поездки и запишите их прямо на коробочке маркером. В стрессовой ситуации это сэкономит время и убережет от ошибок.

Гигиена, смена одежды и совет по предотвращению капризов

Последний раздел — но не последний по важности. Сборы в поездку с детьми должны учитывать и список средств гигиены, который часто составляют второпях и потом жалеют об этом примерно на третьем часу пути.

Что берем обязательно:

подгузники и влажные салфетки с запасом (берите вдвое больше нормы);

портативный горшок или дорожный вкладыш в горшок;

смена одежды для ребенка — минимум 2–3 комплекта отдельно от основного чемодана, в пакете под рукой;

легкий плед или муслиновое одеяло — дети мерзнут в машине с кондиционером;

сменная футболка для мамы — детские неожиданности непредсказуемы;

пакеты для мусора и грязной одежды (зиплоки отлично подходят);

детское мыло или антисептик для рук;

зубная щетка и паста — если планируете ночевки в пути.

Чем занять ребенка в машине: игрушки, гаджеты, музыка Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Отдельно о капризах. Лучшее средство от них — предсказуемость. Рассказывайте ребенку накануне, куда и зачем вы едете, что его ждет интересного. Пусть он сам положит в рюкзачок любимую игрушку и выберет одну книжку. Участие в сборах в поездку с детьми делает ребенка соучастником приключения, а не жертвой родительских планов.

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