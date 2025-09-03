Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 15:30

Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса

Отпуск и бархатный сезон впереди, как быстро собрать чемодан Отпуск и бархатный сезон впереди, как быстро собрать чемодан Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сентябрь на носу, а это значит, что самый долгожданный отпуск в бархатный сезон впереди. Многие уже присматривают горящие туры, а значит, пришло время узнать, как быстро собрать чемодан и что взять в ручную кладь, чтобы лететь с комфортом.

Что такое бархатный сезон и почему он так хорош?

Бархатный сезон — это период в начале осени, когда летняя жара уже спадает, но море еще остается теплым, а солнце — не таким палящим. Это идеальное время для отдыха: можно загорать без риска получить солнечный удар, а экскурсии переносятся легко.

Собираем чемодан: быстро и без лишнего

Главный секрет быстрых сборов — система минимумов. Сначала положите вещи первой необходимости:

  • Документы (загранпаспорт, виза, страховка, билеты, права);

  • Аптечка (обезболивающее, жаропонижающее, средства от желудочных расстройств, пластырь, личные лекарства);

  • Гаджеты и зарядные устройства;

  • Минимум косметики и солнцезащитный крем;

  • Нижнее белье и базовый гардероб.

От чего можно отказаться? От книг (их заменит электронная версия), полных бутылок шампуня и геля для душа (все есть в отеле или купите на месте), избытка обуви (пара тапок, пара универсальных сандалий) и «на всякий случай» вещей, которые вы не носили последний год.

Совет для модниц: на неделю у моря достаточно взять 3-4 платья. Выбирайте варианты из немнущихся тканей, которые легко комбинируются. Добавьте 2-3 юбки или шортов и несколько топов — и у вас будет новая комбинация на каждый день без перегруза багажа.

Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что взять с собой в отпуск: один vs семья с детьми

  • Если вы летите один: сосредоточьтесь на самом необходимом + возьмите пауэрбанк, наушники, легкую кофту — в салоне может быть прохладно;

  • Если летит семья с детьми: это отдельный список. В багаж обязательно надо сложить запас одежды на случай неожиданностей, любимую игрушку для засыпания, детскую аптечку, влажные салфетки, крем под подгузник, небольшой запас еды для перекуса: печенье, пюре в мягкой упаковке.

Ручная кладь: что можно взять на борт?

Требования различаются у авиакомпаний! Нет единого международного стандарта. Всегда проверяйте правила на сайте вашего перевозчика. Однако есть общие принципы.

Для взрослых в ручную кладь можно взять:

  1. Жидкости в емкостях до 100 мл каждая, сложенные в один прозрачный пакет с зип-локом (общим объемом до 1 литра);

  2. Технику (ноутбук, планшет, фотоаппарат);

  3. Лекарства (при наличии рецепта или справки на крупные флаконы);

  4. Ценные вещи, деньги, драгоценности;

  5. Книги, журналы, небольшую подушку для шеи.

Если среди пассажиров — ребенок, к ручной клади обычно лояльнее. Можно пронести:

  • Детское питание на время полета (смесь, пюре, сок) в необходимом количестве (часто даже сверх лимита в 100 мл, но об этом нужно заранее уведомить службу безопасности);

  • Одноразовые подгузники (расчет — 1 на 2 часа полета + запас);

  • Влажные салфетки;

  • Легкое одеяло или пеленку;

  • Небольшие игрушки (лучше новые, чтобы надолго увлечь).

Что лучше убрать из ручной клади в чемодан?

  1. Все острые предметы (ножницы, пилочки для ногтей, штопоры);

  2. Любые жидкости сверх лимита (духи, полные бутылки с водой, большой крем);

  3. Спортивный инвентарь, который можно использовать как оружие (например, бейсбольная бита);

  4. Зажигалки и некоторые виды электронных сигарет (правила меняются, лучше сдать в багаж).

Еда в самолет: что можно брать?

Вы можете брать с собой практически любую твердую еду: бутерброды, фрукты (яблоки, бананы), орехи, печенье, снеки, шоколадные батончики. Это отличный способ сэкономить и питаться тем, что вы любите, особенно при долгом перелете. Помните: жидкости (йогурты, мягкий сыр, джемы) подпадают под правило 100 мл.

Что взять в ручную кладь? Что взять в ручную кладь? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать, если у вас перевес багажа?

Вариантов несколько:

  1. Перераспределите вещи между чемоданами, если летите не один.

  2. Часть тяжелых вещей (например, книги, обувь) переложите в ручную кладь (но проверьте ее весовые нормы!).

  3. Наденьте на себя самые тяжелые вещи (куртку, ботинки).

  4. Если ничего не помогает, заранее оплатите допбагаж на сайте авиакомпании — это почти всегда дешевле, чем на стойке регистрации.

Что делать, если у вас просят что-то выбросить из ручной клади?

Не спорьте со службой безопасности. Это их прямая обязанность. Лучший способ — мысленно быть готовым к такому и не брать с собой ничего ценного или незаменимого, что может попасть под запрет. Если жидкость дорогая, иногда можно сдать ее в багаж (если он еще не улетел), но это редкость. Проще всего попрощаться с предметом и не портить себе настроение перед полетом.

Итак, правильно собранные вещи — залог легкого начала отпуска. Пусть ваш отдых и бархатный сезон будут наполнены только приятными хлопотами. А вопросы о горящих турах — как быстро собрать чемодан и что взять в ручную кладь — больше не будут вас волновать. Приятного отдыха!

Ранее мы рассказывали, что делать, если вы потеряли паспорт.

