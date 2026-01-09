Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 17:12

Российская теннисистка снялась с Australian Open

Вероника Кудерметова снялась с Australian Open

Вероника Кудерметова Вероника Кудерметова Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российская теннисистка Вероника Кудерметова официально снялась с участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), который стартует 18 января. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте организаторов турнира Tennis Australia. Причины такого решения не называются.

28-летняя спортсменка в настоящее время занимает 30-е место в мировом одиночном рейтинге WTA и является шестой в парном разряде. С февраля 2022 года российские и белорусские теннисисты выступают на всех турнирах под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе, без использования государственной символики.

Ранее Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс получили $1,067 млн (85,4 млн рублей) призовых по итогам участия в заключительном турнире сезона Женской теннисной ассоциации. Спортсменки стали победительницами в парном разряде.

До этого теннисистка Мирра Андреева проиграла в матче второго круга турнира WTA. Спортсменка в трех сетах уступила немке Лауре Зигемунд. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу немецкой теннисистки, выступающей без номера посева.

Вероника Кудерметова
теннис
спорт
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МАГАТЭ замерло в ожидании после обрыва последней «нитки» питания ЗАЭС
Белоруссия начала отработку предупреждения терактов в ходе проверки войск
Grok лишился генератора картинок из-за порно
Росавиация раскрыла действие, которое вводит в заблуждение пассажиров
В Швейцарии арестовали владельца загоревшегося бара, где погибли 40 человек
В Москве ужесточили наказание для «зайцев»
Поезда в Москву сбились с графика
«Большая вероятность»: в ГД пообещали Украине новые удары возмездия
Минус 3 кг за 72 часа: почему творог творит чудеса. Раскрываем детали диеты
Стало известно, сколько газа Россия поставила в Европу в 2025 году
Дети нашли гранату времен ВОВ на прогулке по набережной
«Сроки сдвигаются»: американист о переговорном процессе по Украине
Последние секунды перед наездом Mercedes на школьницу попали на видео
Катания на ледяной горке закончились для мальчика сломанными позвонками
США захватили еще один танкер: что известно, под каким флагом шло судно
«Мутные воды»: посольство России упрекнуло Италию за русофобию
В Киеве коммунальщики слили воду из батарей большинства жилых домов
Пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки и обогатила их на 3 млн рублей
Украина и страна НАТО подписали дорожную карту по оборонному сотрудничеству
Появились кадры захвата США танкера Olina под обстрелом и высадкой морпехов
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.