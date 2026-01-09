Российская теннисистка снялась с Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова официально снялась с участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), который стартует 18 января. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте организаторов турнира Tennis Australia. Причины такого решения не называются.

28-летняя спортсменка в настоящее время занимает 30-е место в мировом одиночном рейтинге WTA и является шестой в парном разряде. С февраля 2022 года российские и белорусские теннисисты выступают на всех турнирах под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе, без использования государственной символики.

Ранее Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс получили $1,067 млн (85,4 млн рублей) призовых по итогам участия в заключительном турнире сезона Женской теннисной ассоциации. Спортсменки стали победительницами в парном разряде.

До этого теннисистка Мирра Андреева проиграла в матче второго круга турнира WTA. Спортсменка в трех сетах уступила немке Лауре Зигемунд. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу немецкой теннисистки, выступающей без номера посева.