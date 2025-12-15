Младшая сестра пятой ракетки России сменила спортивное гражданство

Российская теннисистка Полина Кудерметова приняла решение о смене спортивного гражданства, сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF). Согласно информации, размещенной в профиле спортсменки, теперь она будет представлять Узбекистан.

Кудерметова имеет в своем активе девять титулов ITF в одиночном разряде, включая турниры уровня W 50 в Индоре 2024 года и W 40 в Астане 2023 года. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 104-е место. Старшая сестра Полины Вероника Кудерметова является пятой ракеткой России и продолжает выступать за свою страну.

Ранее Федерация тенниса России объявила 18-летнюю Мирру Андрееву лучшей теннисисткой страны по итогам 2025 года. Это решение было оглашено на ежегодной торжественной церемонии вручения национальной премии «Русский кубок», прошедшей в Москве.

До этого теннисистка Анастасия Потапова опубликовала пост о том, что с нового сезона будет представлять Австрию на международных соревнованиях. Она пояснила, что чувствует себя в этой стране как дома. При этом пользователи Сети обратили внимание, что спортсменка скопировала текст у другой теннисистки, Дарьи Касаткиной, заменив лишь название страны.