04 декабря 2025 в 13:01

Российская теннисистка сменила гражданство

Российская теннисистка Потапова приняла решение выступать за Австрию

Анастасия Потапова Анастасия Потапова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что с нового сезона будет представлять Австрию на международных соревнованиях. Она пояснила в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что чувствует себя в этой стране как дома.

Рада сообщить, что мое заявление на получение гражданства было одобрено австрийским правительством. Австрия — место, которое я люблю. С нетерпением жду, чтобы сделать этот город своим вторым домом. В рамках этого с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину, — написала Потапова.

Ранее российская теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство и теперь будет представлять Узбекистан. Обновление отражено в профиле спортсменки: рядом с именем указана узбекистанская национальная символика. Измененная информация появилась 20 октября.

Тимофеевой 22 года, она родилась в Москве. Девушка имеет один титул WTA и на данный момент занимает 146-е место в мировом рейтинге. В минувшее воскресенье, 19 октября, спортсменка выиграла финал турнира WTT W75 в Португалии, обыграв американку Алексис Блохину.

