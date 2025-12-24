Новый год — 2026
Зеленский потерял покой после размещения «Орешника» в Белоруссии

Зеленский заявил о подготовке ответа на размещение «Орешника» в Белоруссии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Украина вместе с западными союзниками подготовит ответ на размещение в Белоруссии гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник», написал в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. Он также сообщил, что украинские спецслужбы работают в этом направлении.

Разведка получила больше деталей по этому вопросу, и важно, чтобы партнеры также об этом знали и учитывали в своих защитных шагах. <…> Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответных действий, — заявил Зеленский.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что белорусская сторона будет сама определять цели для российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник», размещенного на территории республики. Он подтвердил, что Москва будет помогать эксплуатировать систему.

До этого президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет создавать собственный «Орешник» из-за высокой стоимости работ. Технически, по словам белорусского лидера, страна могла бы это сделать, особенно в сотрудничестве с Россией.

