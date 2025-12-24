В СПЧ призвали не церемониться с теми, кто нападает на учителей

Нападение на учителя — это веская причина для исключения учащегося из образовательного учреждения, сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, которые приводит РИА Новости, решение о возможности продолжать обучение в стенах школы должен принимать педсовет.

Напал на учителя — до свидания, даже разговоров не надо, нужно исключать из школы через решение педсовета. Это очень важное табу, нельзя нападать на учителя, это один из краеугольных камней жизни цивилизации, этого нельзя нарушать, — сообщил Фадеев.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с предложением возложить функции обеспечения безопасности образовательных учреждений на Росгвардию. Авторы инициативы считают, что действующая система безопасности в школах не обеспечивает должного уровня защиты.

До этого в Шахтах Ростовской области школьник распылил перцовый баллончик на 14-летнего одноклассника-инвалида и избежал наказания. Тетя пострадавшего сообщила, что на предполагаемого хулигана жаловались и другие школьники.