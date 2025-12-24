Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 21:47

Попытка попасть в самолет без билета обернулась проблемой для британца

Британец выхватил пистолет у полицейского при попытке попасть в самолет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жителю Великобритании грозит до 13 лет тюрьмы после того, как он попытался попасть на борт самолета без билета, сообщает The Sun. По информации журналистов, во время инцидента 35-летний мужчина поспорил с полицейским и выхватил у него пистолет.

Инцидент произошел 16 декабря, гражданин Великобритании хотел покинуть Мельбурн и для этого попытался прорваться на борт самолета. Очевидцы сообщали, что пассажир вел себя агрессивно и неадекватно.

Из-за сопротивления при задержании полицейским пришлось применить против британца электрошокер и перцовый баллончик. В итоге мужчину сначала доставили в больницу, а затем — в полицейский участок.

Ранее летевший в Шри-Ланку российский самолет Red Wings более чем с 350 пассажирами экстренно вернулся в Новосибирск. Борт благополучно приземлился в аэропорту Толмачево. После посадки специалисты провели техническую проверку самолета.

До этого стало известно, что гражданский самолет американской авиакомпании JetBlue едва избежал столкновения в воздухе с самолетом-заправщиком Военно-воздушных сил США. Инцидент произошел недалеко от побережья Венесуэлы, когда лайнер выполнял рейс из аэропорта Кюрасао в Нью-Йорк.

Великобритания
самолеты
полицейские
пистолеты
