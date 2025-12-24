Попытка попасть в самолет без билета обернулась проблемой для британца

Британец выхватил пистолет у полицейского при попытке попасть в самолет

Жителю Великобритании грозит до 13 лет тюрьмы после того, как он попытался попасть на борт самолета без билета, сообщает The Sun. По информации журналистов, во время инцидента 35-летний мужчина поспорил с полицейским и выхватил у него пистолет.

Инцидент произошел 16 декабря, гражданин Великобритании хотел покинуть Мельбурн и для этого попытался прорваться на борт самолета. Очевидцы сообщали, что пассажир вел себя агрессивно и неадекватно.

Из-за сопротивления при задержании полицейским пришлось применить против британца электрошокер и перцовый баллончик. В итоге мужчину сначала доставили в больницу, а затем — в полицейский участок.

