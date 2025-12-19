Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в аэропорт

Летевший в Шри-Ланку российский самолет Red Wings с более чем 350 пассажирами экстренно вернулся в Новосибирск, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Борт благополучно приземлился в аэропорту Толмачево. После посадки специалисты провели техническую проверку самолета.

В ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Маттала (Шри-Ланка) экипажем воздушного судна авиакомпании Red Wings принято решение о возврате в аэропорт вылета, — говорится в сообщении.

