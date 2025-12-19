Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в аэропорт

Новый год-2026
19 декабря 2025 в 11:31

Летевший в Шри-Ланку самолет Red Wings экстренно вернулся в Новосибирск

Фото: Frank Röder/imageBROKER/Global Look Press
Летевший в Шри-Ланку российский самолет Red Wings с более чем 350 пассажирами экстренно вернулся в Новосибирск, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Борт благополучно приземлился в аэропорту Толмачево. После посадки специалисты провели техническую проверку самолета.

В ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Маттала (Шри-Ланка) экипажем воздушного судна авиакомпании Red Wings принято решение о возврате в аэропорт вылета, — говорится в сообщении.

Ранее индийская авиакомпания Air India обнаружила свой пассажирский самолет Boeing 737-200, который считался утерянным с 2012 года. Судно все это время находилось в аэропорту Калькутты, однако исчезло из официальных архивов перевозчика.

До этого стало известно, что гражданский самолет американской авиакомпании JetBlue едва избежал столкновения в воздухе с самолетом-заправщиком Военно-воздушных сил США. Инцидент произошел недалеко от побережья Венесуэлы, когда лайнер выполнял рейс из аэропорта Кюрасао в Нью-Йорк.

