Пассажирский самолет объявился спустя 13 лет после исчезновения The Sun: авиакомпания Air India нашла свой самолет после 13-летней пропажи

Индийская авиакомпания Air India обнаружила свой пассажирский самолет Boeing 737-200, который считался утерянным с 2012 года, передает The Sun. Судно все это время находилось в аэропорту Калькутты, однако исчезло из официальных архивов перевозчика.

Ситуация прояснилась после того, как администрация аэропорта предъявила компании счет за длительную стоянку. Сумма штрафа за весь период составила $114 тысяч (около 9,2 млн рублей).

Первоначально представители компании отрицали принадлежность самолета. Однако внутренняя проверка подтвердила, что 30-тонный лайнер действительно являлся пропавшим и ранее принадлежал авиапереводчику.

Ранее на борту самолета Air Astana, летевшего из Алма-Аты в Астану, произошло задымление, сообщил комитет гражданской авиации Минтранса Казахстана. После подачи сигнала бедствия воздушное судно вернулось в аэропорт вылета.

До этого стало известно, что гражданский самолет американской авиакомпании JetBlue едва избежал столкновения в воздухе с самолетом-заправщиком Военно-воздушных сил США. Инцидент произошел недалеко от побережья Венесуэлы, когда лайнер выполнял рейс из аэропорта Кюрасао в Нью-Йорк. По словам пилота, дистанция между самолетами составляла всего 3–5 километров.