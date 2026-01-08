Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 20:21

Паника вокруг детских смесей Nestlé расползается по СНГ

В Белоруссии отзывают партии детских смесей Nestlé из-за токсинов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Белоруссии отзывают нескольких партий сухих смесей Nestlé из-за токсина цереулида, сообщила пресс-служба Минздрава. Решение принято поставщиком продукции — компанией «АЛИДИ-Вест», уточнили в ведомстве.

Поставщик предупредил министерство о принятом компанией решении об отзыве ограниченного числа партий продукции детского питания, — сказано в сообщении.

Ранее в России также отозвали несколько партий детского питания Nestlé из-за риска наличия токсина цереулида. В компании «Нестле Россия» отметили, что покупатели также могут вернуть смесь из изъятых партий.

В Росстандарте между тем сообщили о планах утвердить стандарты на молочные ингредиенты для детского и специализированного питания в 2026 году. Речь идет о сухих изолятах сывороточного белка, гидролизатах молочных белков, концентрате мицеллярного казеина.

Академик Виктор Радзинский до этого рассказал, что младенцы, которые были на естественном вскармливании, интеллектуально обгоняют сверстников в будущем. По его словам, об этом свидетельствуют научные данные.

Минздрав
Белоруссия
Nestle
токсины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптики раскрыли, как скоро Москву завалит снегом
«Чебурашка-2», резкое похудение, дочь: как сейчас живет актриса Софья Зайка
Волосатая гусеница испортила россиянке отдых своим укусом
В Чернобыльской зоне засняли единственную по-настоящему дикую лошадь
Житель Крыма решил запустить салют в Новый год и попал на деньги
Москву накрыл мощный снегопад
«Мы не хотим»: США решили вытеснить Россию и Иран из Венесуэлы
США допустили сохранение присутствия Китая в Венесуэле
«С болью говорю»: Лукашенко набросился на США после захвата Мадуро
«Эпицентр конфликта»: на Западе исключили окончание СВО
Жуткое ДТП под Волгоградом привело к массовой гибели людей
Паника вокруг детских смесей Nestlé расползается по СНГ
«6 кадров», борьба с алкоголизмом, слова о Зеленском: как живет Радзюкевич
Мошенники отобрали у доверчивого россиянина миллионы рублей
Американские сенаторы хотят запретить Трампу войну с Венесуэлой
Москвичи отправили сотни писем бойцам СВО перед Новым годом
США захватили танкер РФ, разнос Пугачевой, январская оттепель: что дальше
Правила получения автокредита сильно изменились в 2026 году
SHOT: Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта
FIS допустила троих российских спортсменов к соревнованиям
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.