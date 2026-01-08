Паника вокруг детских смесей Nestlé расползается по СНГ В Белоруссии отзывают партии детских смесей Nestlé из-за токсинов

В Белоруссии отзывают нескольких партий сухих смесей Nestlé из-за токсина цереулида, сообщила пресс-служба Минздрава. Решение принято поставщиком продукции — компанией «АЛИДИ-Вест», уточнили в ведомстве.

Поставщик предупредил министерство о принятом компанией решении об отзыве ограниченного числа партий продукции детского питания, — сказано в сообщении.

Ранее в России также отозвали несколько партий детского питания Nestlé из-за риска наличия токсина цереулида. В компании «Нестле Россия» отметили, что покупатели также могут вернуть смесь из изъятых партий.

В Росстандарте между тем сообщили о планах утвердить стандарты на молочные ингредиенты для детского и специализированного питания в 2026 году. Речь идет о сухих изолятах сывороточного белка, гидролизатах молочных белков, концентрате мицеллярного казеина.

Академик Виктор Радзинский до этого рассказал, что младенцы, которые были на естественном вскармливании, интеллектуально обгоняют сверстников в будущем. По его словам, об этом свидетельствуют научные данные.