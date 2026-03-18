18 марта 2026 в 10:23

Миронов призвал к масштабной проверке в сфере ЖКХ

Депутат Миронов призвал к масштабной проверке управляющих компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России необходимо провести масштабную проверку управляющих компаний, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, многие граждане выражают недовольство, что УК не очищают крыши от снега и наледи.

Я призываю ФАС изучить тарифы на содержание и текущий ремонт. Это самая дорогая статья расхода после отопления. Также я прошу прокуратуру провести масштабные проверки того, как управляющие компании осваивают эти деньги. Нам практически из всех регионов приходят жалобы, что УК не чистят крыши от снега и наледи и не убирают снег во дворах. Из-за их халатности страдают и, к сожалению, гибнут люди. Последний такой случай произошел в Нижней Туре на Урале, где глыба льда рухнула на пенсионерку и мать с ребенком, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что своевременная чистка крыш от снега и льда — это обязательная задача для всех управляющих компаний и ключевое условие безопасности жильцов. По словам депутата, масштаб нарушений, который наблюдался минувшей зимой, абсолютно недопустим. Он также указал, что многие УК вместо выполнения своих прямых обязанностей занимаются работами, которые легче объяснить большими финансовыми затратами.

Управляющие компании должны перестать тратить деньги жильцов на стрижку несуществующих газонов. Такие работы должны согласовываться с собранием собственников. Эти факты также должны быть предметом тщательных проверок. Уже больше 10 лет у нас работают по всей стране центры защиты прав граждан, которые бесплатно помогают людям с решением разных юридических вопросов, в том числе в сфере ЖКХ, — резюмировал Миронов.

Ранее сообщалось, что в Нижней Туре на улице Машиностроителей на женщин с детской коляской и собакой упала ледяная глыба. 31-летняя девушка и 74-летняя женщина были на прогулке с девятимесячным ребенком и питомцем.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснил за что Европа мстит США
Соединенным Штатам пригрозили мрачным будущим из-за войны с Ираном
Юрист объяснила, можно ли взыскать средства с коллеги за заражение ОРВИ
«Обязательно должен погибнуть»: в ВСУ раскрыли настроения новобранцев
Смертельное ДТП на Пхукете попало на кадры
Словакия будет мстить Украине за блокаду «Дружбы»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 марта: где сбои в России
В США рассказали, чего Трамп добивается заявлениями об Ормузском проливе
В Европе указали на разочарование Мерца в ЕС
«Очень усилить»: Хуснуллин дал команду активнее продавать госимущество
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

