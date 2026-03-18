Миронов призвал к масштабной проверке в сфере ЖКХ

В России необходимо провести масштабную проверку управляющих компаний, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, многие граждане выражают недовольство, что УК не очищают крыши от снега и наледи.

Я призываю ФАС изучить тарифы на содержание и текущий ремонт. Это самая дорогая статья расхода после отопления. Также я прошу прокуратуру провести масштабные проверки того, как управляющие компании осваивают эти деньги. Нам практически из всех регионов приходят жалобы, что УК не чистят крыши от снега и наледи и не убирают снег во дворах. Из-за их халатности страдают и, к сожалению, гибнут люди. Последний такой случай произошел в Нижней Туре на Урале, где глыба льда рухнула на пенсионерку и мать с ребенком, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что своевременная чистка крыш от снега и льда — это обязательная задача для всех управляющих компаний и ключевое условие безопасности жильцов. По словам депутата, масштаб нарушений, который наблюдался минувшей зимой, абсолютно недопустим. Он также указал, что многие УК вместо выполнения своих прямых обязанностей занимаются работами, которые легче объяснить большими финансовыми затратами.

Управляющие компании должны перестать тратить деньги жильцов на стрижку несуществующих газонов. Такие работы должны согласовываться с собранием собственников. Эти факты также должны быть предметом тщательных проверок. Уже больше 10 лет у нас работают по всей стране центры защиты прав граждан, которые бесплатно помогают людям с решением разных юридических вопросов, в том числе в сфере ЖКХ, — резюмировал Миронов.

Ранее сообщалось, что в Нижней Туре на улице Машиностроителей на женщин с детской коляской и собакой упала ледяная глыба. 31-летняя девушка и 74-летняя женщина были на прогулке с девятимесячным ребенком и питомцем.