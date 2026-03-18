В Красноярске аннулировали брак мигранту-двоеженцу

В Красноярске суд аннулировал брак мигранту-двоеженцу, сообщает «МК в Красноярске». Он смог жениться на местной жительнице, уже имея одну жену на родине в другой стране.

Сообщается, что благодаря браку с россиянкой мигрант смог 10 лет назад получить гражданство РФ. Теперь мужчина может его лишиться, так как брак был признан недействительным.

О второй жене власти узнали, когда мигрант попытался оформить гражданство своим пяти детям. Вопрос об аннулировании легализации мужчины сейчас рассматривают в полиции.

