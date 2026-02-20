Многоженец Сухов попросил закрыть его дело после рождения 31-го ребенка

Зимняя Олимпиада — 2026
Скандально известный российский многоженец Иван Сухов попросил Следственный комитет (СК) России прекратить его уголовное дело, сообщает «Москва 24». По данным журналистов, адвокат Сухова обратился по этому поводу к председателю СК Александру Бастрыкину.

Это произошло после того, как 31-й наследник Сухова появился на свет. Прекращение уголовного дела назвали «памятным подарком», который могли бы сделать для многоженца, который обвиняется в домогательствах к старшей дочери Анне.

Девушка рассказала, что отец принуждал ее к сексуальному контакту с 14 лет. После повторного случая в 15-летнем возрасте девушка сбежала из дома. Она полагает, что другие сестры также могли подвергаться домогательствам. Сам Сухов заявил, что слышал об обвинениях, и уточнил, что у него все в порядке.

Также Сухов подал иск на миллиард рублей к депутату Госдумы от Челябинской области Станиславу Наумову. Судебное разбирательство было приостановлено из-за неуплаты Суховым госпошлины, уточнил политик.

