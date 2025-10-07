«Будет вырывать по одному зубу»: дочь многоженца Сухова об отце и насилии

Журналисты NEWS.ru записали эксклюзивное интервью со старшей дочерью Ивана Сухова Анной. Сухов называет себя «православным многоженцем». Ранее по заявлению Анны о возможных домогательствах отца Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Почему Анна публично рассказала о произошедшем — в интервью NEWS.ru.

Почему дочь Сухова рассказала о поведении отца

— Ваш отец сообщил через своего адвоката, что вы могли оговорить его намеренно, под влиянием недоброжелателей. Что все-таки на самом деле мотивировало вас рассказать личную историю на публике?

— Когда я осмелилась заговорить, то огромное количество грязи вылилось в мой адрес. В рамках телевизионных программ и после я столкнулась с непониманием, недоверием, где-то даже с хейтом. В чем только не обвиняли! Отец заявил, будто я неадекватная и больная. Но я не жалею, что рассказала обо всем. Иначе пришлось бы и дальше жить с этой болью, а это невозможно.

Очень благодарна главе СК Александру Ивановичу Бастрыкину за его внимание к ситуации. Знаю, что моя история находится на его личном контроле. Готова проходить любые полиграфы. То, что я говорю, — правда. Считаю, зло должно быть наказано. Поэтому и заговорила.

Возможно, моя история станет для кого-то примером. Не молчите, не бойтесь. Никто не имеет права с вами поступать так, как мой отец. И другие его дети, по моему мнению, находятся в опасности. Это тоже стало одним из мотивов — спасти остальных, пока еще не слишком поздно.

«Водил моими руками по своему телу»

— Как менялось ваше отношение к отцу с течением времени?

— Я его самая старшая дочь. Когда жил с моей мамой, по ее словам, не кричал, не оскорблял. Очень долго ее добивался.

Наташа — его следующая и так называемая старшая жена — появилась, когда он уже расстался с мамой. Уже Наташе он предложил, чтобы еще одна жена появилась. Моей маме, по ее словам, этого не предлагал.

Я помню, маленькая приходила в гости к отцу, и смотрю — две женщины. Подумала: ну, видимо, в гости пришла подруга. Уже не помню, как узнала, что это еще одна жена отца. Но раз она тут живет, значит, так должно быть, думала я тогда. Доверяла бесконечно. Тем более мама мне всегда говорила, что «взрослых надо слушать». Я и слушалась…

— Что еще из происходящего тогда кажется вам странным?

— Например, отец называл себя ясновидящим. Однажды сказал, что у меня «короткая линия жизни». После чего взял меня за руку и «предрек»: «Я увидел, что ты умрешь через два года. И не просто умрешь, а тебя убьют — или сосед, или твой отчим».

Он добавил, что буду умирать мучительно. Сначала, мол, убийца будет вырывать по одному зубу. Затем ногу отрежет и засунет в интимное место… Он с такой убежденностью это говорил, что я поверила и очень-очень испугалась.

Фактически держа меня в страхе, он таким образом, видимо, хотел, чтобы я переехала к нему. Говорил, что переезд будет для моего же блага и только так он сможет меня спасти от трагедии.

Вместе с тем я помню, как он впервые велел зайти в его комнату и лечь на кровать. Сказал, мол, не шевелись, закрой глаза, ляжешь, и все будет быстро. Якобы какой-то ритуал. И дальше водил моими руками по своему телу.

Уже много позже я догадалась, что это было (УК РФ может трактовать такое как развращение несовершеннолетнего. — NEWS.ru). А тогда было непонятно. Впоследствии этот якобы ритуал неоднократно повторялся.

— В какой момент вы переселились жить от мамы к отцу? Как она вас отпустила?

— Я считаю, что отец использует психологические манипуляции. Они с семьей поехали на море, меня взяли с собой. Мне было уже 14.

Каждый день, а иногда по несколько раз, папа сажал всех детей в круг, а меня по центру. Сказал им, мол, Анечка у нас больная, у нее проблема со здоровьем. Потому что живет с мамой. Чтобы ее вылечить, давайте все за нее помолимся. И все-таки, мол, попытаемся уговорить, чтобы она жила с нами в нашей дружной, большой и хорошей семье.

Я очень боялась учиться плавать. Он меня затащил на глубину и сказал: «Или я тебя сейчас отпускаю и ты тонешь, или останешься со мной жить». Я плакала и умоляла, чтобы он меня не отпускал, иначе я утону, да, готова переехать от мамы.

В другой раз надел мне на голову полиэтиленовый пакет, что было невозможно дышать. На две секунды теряешь сознание, голова кружится. Отец меня подхватывал и снимал пакет. И снова говорил про смерть, мол, ты же почувствовала ее присутствие… Каждый день что-то подобное делал.

По возвращении с моря у меня начались приступы эпилепсии. Возможно, они стали результатом нервного потрясения. До этого не было. Думаю, это все манипуляция и психическое воздействие…

В итоге отец уговорил маму отпустить меня пожить к нему на какое-то время. Обещал ей, что вылечит меня… Так я оказалась в его семье на достаточно долгий период.

«Жен тоже избивал из-за малейших проступков»

— Как выглядело лечение?

— Вот чем я действительно страдала с детства, так это дерматитом — руки покрываются коростами. Периодически случаются обострения.

Отец запретил мне пользоваться мазями. Он наливал ванну с морской солью. А мне после становилось еще хуже, она разъедала кожу, невыносимо больно. Стала потихоньку мазать мазью, которую тайком привезла с собой. И дерматит начал проходить.

Отец говорил: «Ну вот видишь, это соль и молитва помогают». Если бы он вдруг узнал, что я его ослушалась и пользовалась мазью, мне бы плохо пришлось.

В лучшем случае сажает перед собой и полтора-два часа проводит «беседу» о том, что дети и женщины должны подчиняться отцу беспрекословно, он — царь и бог. Физические наказания тоже присутствуют. Жен тоже избивал из-за малейших проступков. Ногу не поцеловала или «не так» посмотрела — сразу пощечина.

Ноги целовать надо обязательно, отец говорил, что это проявление уважения к мужчине. А вот плакать нельзя ни женам, ни детям. Потому что слезы — это жалость к себе, а жалеть себя — эгоизм. Эгоистами быть плохо, говорит отец.

«Дети его боятся, воля их подавлена»

— Уверял, будто всех детей «любит одинаково». Но, например, Вова вечно синий ходит, его сильнее всех наказывают. Это Анин (тезку дочери Иван Сухов называет «младшей женой». — NEWS.ru) старший ребенок. Он такого же возраста, как Самсон и Соломон. Следом за отцом и другие дети начинали на него агрессировать. На самого слабого ребенка с косоглазием.

Все друг на друга наговаривают, это поощряется. Жены снимают своих же детей на видео и показывают потом отцу. И дальше следует физическое назидание. Я пыталась написать СМС маме и подруге о происходящем. Но сразу удаляла, потому что дети и за мной следили. Все друг за другом шпионят.

Но я-то раньше папу оправдывала. Думала, хороший. Необычный и странный, но ради нашего же блага старается. Только сейчас понимаю, что, по сути, отец создал фактически секту имени себя, культ. Есть и «ученики», которым он «проповедует» свой образ жизни.

Но что это за образ жизни? Физические и психические истязания женщин и детей с подавленной волей? В чем источник дохода отца? Пособия на этих несчастных детей, у которых условия жизни как в казарме и питание более чем скромное? Сам-то отец питается отдельно.

Я видела, что дети его боятся, воля их подавлена. Хотела их спасти. Но поняла, что сначала надо спастись самой. Что я сейчас и делаю.

— Какие у вас дальнейшие планы на жизнь?

— Устроилась на работу в Москве, параллельно планирую учиться. Обязательно когда-то создам собственную семью. Нормальную, традиционную — где один муж, одна жена и общие дети. Ни в коем случае не подобие отцовской «многоженной» секты.

NEWS.ru обратился к адвокату Сухова Дмитрию Почуеву, но ответа не получил.

