Психолог, бывший наркоман: кто руководил адским рехабом в Дедовске

В подмосковном Дедовске 24 наркозависимых подростков в возрасте от 11 до 17 лет незаконно удерживали в реабилитационном центре. Их подвергали физическому насилию и систематическим издевательствам. Как пытали детей, что известно о хозяйке адского рехаба, кто еще в нем работал — в материале NEWS.ru.

Как издевались над подростками в подмосковном рехабе

По данным следствия, реабилитационный центр работал в Дедовске с августа по ноябрь 2025 года. В нем незаконно находились 24 подростка, которые якобы лечились от разных зависимостей. Стоимость пребывания в рехабе составляла от 100 тыс. рублей в месяц.

«С законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам. В результате 23 ноября 2025 года в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног в области запястий и ступней», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По информации СМИ, мальчик впал в кому после того, как не смог заполнить «дневник чувств», в котором ему нужно было написать тысячи однотипных фраз. Его якобы пять дней морили голодом, а потом избили.

СМИ отмечают, что воспитанников рехаба за малейшие проступки могли связать и не отпускали в туалет. В случае неповиновения им вместо обычной еды сыпали в тарелки собачий корм. По неподтвержденным данным, консультант центра, находящийся сейчас в СИЗО, систематически принуждал воспитанниц 13 и 15 лет к действиям сексуального характера. Пострадавшие дети рассказали, что сотрудники центра якобы принимали наркотические вещества и алкоголь. Следователи будут проверять эту информацию.

Несовершеннолетних, содержавшихся в реабилитационном центре, передали родителям. Восемь человек направили в специализированные социальные учреждения.

Дом, где находился рехаб. Дедовск Фото: NEWS.ru

Что известно о рехабе в Дедовске

На сайте реабилитационного центра говорится о том, что он активно развивается и расширяет географию. Сообщается, что филиалы функционируют в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Азове.

«Применение насилия строго запрещено. На территории нашего центра есть камеры видеонаблюдения, а весь периметр охраняется. Мы используем систему наставничества. Благодаря созданию комфортных условий в пансионе мотивируем подростка оставаться в нашем центре», — говорится в сообщении.

Реабилитационные центры, возглавляемые Анной Хоботовой, работают под эгидой общественно полезного фонда оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Галактика». Он зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Согласно базе данных СПАРК, организация существует с 2021 года. Изначально она называлась «Шанс», но в ноябре 2024-го была переименована в «Галактику». Фонд занимается деятельностью по оказанию помощи на дому гражданам с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым.

По данным СПАРК, ранее суд рассматривал дело «Галактики» и ГУФСИН России по Ростовской области о взыскании задолженности. Производство было прекращено после того, как стороны заключили мировое соглашение. Сумма иска составляла около 959 тыс. рублей.

«Ответчик признает образовавшуюся задолженность по состоянию на 14.12.2023 в качестве оплаты вознаграждения за услуги по подбору рабочих из числа осужденных <…> в полном объеме», — говорится в документах суда.

В настоящее время у «Галактики» имеется долг перед Главным управлением федеральной службы судебных приставов по Ростовской области — более 270 тыс. рублей. Изначально он превышал полмиллиона. Чистая прибыль компании за 2024-й составила 72 тыс. рублей. В позапрошлом году она превысила 600 тысяч.

Дом, где находился рехаб. Дедовск Фото: NEWS.ru

Что известно о владелице реабилитационного центра Хоботовой

Хоботова позиционирует себя на сайте рехаба как психотерапевт, психолог и специалист судебной системы.

«Я искренне рада видеть, как подростки, преодолевая сложности, обретают уверенность в себе, вновь учатся верить в будущее и находят свои внутренние ресурсы. Моя цель — помочь каждому подопечному сделать первый шаг навстречу новой жизни», — пишет она.

Хоботова также отмечает, что является членом общественного совета при ГУФСИН по Ростовской области и президиума Фонда помощи заключенным. По словам женщины, она была награждена множеством медалей и грамот.

«Причина жестокого обращения родителей со своими детьми кроется в их собственной сексуальной неудовлетворенности, а также в наличии садистских наклонностей и злоупотреблении алкоголем. Все это как раз и выражается в злости и агрессии по отношению к окружающим. Вот и выплескивается все это на людей, которые сами не в состоянии ответить. Шрамы и синяки на теле ребенка являются самым вопиющим признаком. Также у детей может кардинально измениться поведение — например, с добродушного на злое и агрессивное», — заявила Хоботова.

Согласно базе данных СПАРК, глава рехаба владела компаниями, которые были исключены из ЕГРЮЛ с долгами перед бюджетом за последние три года. Кроме того, Хоботова ликвидировала три ИП. Ее фирмы в разные годы занимались строительными работами, розничной торговлей, производством текстильных изделий, а также деятельностью по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.

Подозреваемый Виталий Балабриков Фото: t.me/gsuskmosobl

Кто еще работал в реабилитационном центре в Дедовске

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовные дела по п.«а» ч. 3 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», п. «г» ч. 2 ст. 117 «Истязание», п. «а, б, д» ч. 2 ст. 127 «Незаконное лишение свободы» и «п. „а, в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ „Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“.

СК предъявил обвинения Хоботовой, администратору центра, 29-летнему Виталию Балабрикову, а также одной из постоялиц, 18-летней девушке.

По данным СМИ, в прошлом Балабриков был наркозависимым и привлекался к уголовной ответственности. Несколько лет назад полиция задержала его с поличным в Адлере, когда он забирал „закладку“. К тому моменту Балабриков был женат и имел ребенка. Второй раз стражи порядка задержали мужчину за аналогичное преступление в Екатеринбурге.

На странице Балабрикова в соцсетях говорится о том, что он слушает русский рэп, увлекается спортом и психологией. Мужчина часто публикует красивые цитаты. В июне и октябре 2025 года он окончил курсы коммерческой школы по работе с ПТСР и основам реабилитации зависимых. На сайте рехаба нет документов, подтверждающих его право работать в подобных учреждениях.

Дипломы о высшем профильном образовании отсутствуют и у других работников центра. Многие ограничились прохождением курсов в той же организации, что и Балабриков. Одна из консультанток центра Хоботовой отказалась в беседе с NEWS.ru изложить свою версию произошедшего, сославшись на то, что идет следствие.

„Не все так, как представляют блогеры, точнее совсем не так“, — заявила она.

В настоящее время Хоботова скрывается от следствия.

Подозреваемая 18-летняя постоялица ребилитационного центра Фото: t.me/gsuskmosobl

Какое наказание грозит Хоботовой — главе реабилитационного центра

Владелице рехаба в Дедовске может грозить до 20 лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, можно говорить о целом букете тяжелых статей.

„В любом случае будет ответственность за совокупность преступлений, совершенных в этом рехабе. По моему опыту, наказание может составить от 15 до 20 лет лишения свободы. Следствие установит обстоятельства произошедшего. Все участники этих событий будут либо свидетелями, либо обвиняемыми, поэтому нужно дождаться результатов расследования“, — заявил Багатурия.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

