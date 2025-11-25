День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 20:23

Более 20 подростков насильно удерживали в подпольном рехабе

В рехабе Московской области издевались над 24 подростками, один из них в коме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Дедовске Истринского района был обнаружен подпольный реабилитационный центр, где незаконно удерживались 24 подростка в возрасте от 11 до 17 лет на протяжении нескольких месяцев, передает Telegram-канал SHOT. Их родителям обещали избавить детей от зависимости, но вместо этого пациентов подвергали физическому насилию и издевательствам.

По информации канала, один подросток после очередного избиения оказался в больнице в критическом состоянии со множественными травмами. Сейчас он находится в коме. Врачи сообщили о происшествии в полицию, после чего правоохранители вышли на след подозреваемых. В ходе расследования удалось установить личности администратора центра и его помощницы, которая участвовала в избиениях. Мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что подмосковные следователи возбудили уголовное дело после истязания и удержания подростков в незаконном реабилитационном центре в подмосковной Истре. По данным следствия, здоровью одного из постояльцев центра был причинен тяжкий вред.

Московская область
рехабы
подростки
избиения
издевательства
