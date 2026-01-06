Мужчина скончался после драки с подростком В Ленобласти подростка подозревают в убийстве взрослого знакомого

В городе Тельмана в Ленинградской области после драки скончался 35-летний мужчина, сообщили в региональном МВД. В совершении преступления подозревают 15-летнего школьника, который был знаком с погибшим.

В МВД сообщили, что накануне в полицию сообщили о мужчине, лежащем без сознания возле одного из домов. Когда участковые прибыли на место происшествия, они обнаружили тело безработного местного жителя.

Материалы проверки переданы в следственные органы. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Колпино 15-летнего школьника подозревают в избиении 35-летнего мужчины, который умер от полученных травм. Конфликт произошел из-за ложных обвинений в адрес пострадавшего в педофилии. Подросток встретил мужчину во время прогулки, между ними возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У погибшего были отставания в развитии.

