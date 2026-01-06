Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 13:20

Мужчина скончался после драки с подростком

В Ленобласти подростка подозревают в убийстве взрослого знакомого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В городе Тельмана в Ленинградской области после драки скончался 35-летний мужчина, сообщили в региональном МВД. В совершении преступления подозревают 15-летнего школьника, который был знаком с погибшим.

В МВД сообщили, что накануне в полицию сообщили о мужчине, лежащем без сознания возле одного из домов. Когда участковые прибыли на место происшествия, они обнаружили тело безработного местного жителя.

Материалы проверки переданы в следственные органы. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Колпино 15-летнего школьника подозревают в избиении 35-летнего мужчины, который умер от полученных травм. Конфликт произошел из-за ложных обвинений в адрес пострадавшего в педофилии. Подросток встретил мужчину во время прогулки, между ними возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У погибшего были отставания в развитии.

До этого в селе Кызыл-Мажалык произошло нападение с ножом на 17-летнего подростка. Подозреваемым оказался первокурсник техникума, который напал на своего бывшего одноклассника во время новогодней дискотеки. Он выманил сверстника на улицу и нанес ему смертельные удары. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

