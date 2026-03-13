Россиянам рассказали, как не попасть в ловушку банковских мошенников

Банк не рассылает сообщения об одобрении карты без запроса со стороны клиента, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, при получении подобных СМС следует незамедлительно связаться со службой поддержки организации.

Жителям регионов начали рассылать СМС-сообщения от банка с информацией, что ему одобрена дебетовая карта и нужно ввести код подтверждения. В этом случае важно проверить отправителя и не переходить по ссылке в сообщении. Есть большой риск, что это мошенник. Банки не рассылают такие сообщения без запроса клиента. Процесс одобрения банковского продукта происходит после подачи заявки на его выпуск. Целью злоумышленников традиционно является код, которое приходит на ваш телефон. Либо они используют разные фишинговые ссылки, а жертва сама вводит свои персональные данные, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что если человек не отправлял заявку на выпуск карты, то такие уведомления могут стать поводом для беспокойства и проверки, не были ли утеряны его данные. В такой ситуации, по словам доцента, рекомендуется связаться с банком по горячей линии или через мобильное приложение. При этом, указал Щербаченко, злоумышленники могут попытаться установить диалог сами, выдавая себя за представителей службы безопасности.

Мошенники используют социальную инженерию, торопят, создают панику или запугивают, провоцируют сообщить код из СМС. Для этого они используют разные психологические приемы. Зачастую они говорят, что деньги жертвы в опасности или операцию от его имени хотят совершить злоумышленники. Важно не перезванивать на номер в СМС, не переходить по ссылкам из сообщений и не вводить данные в форму. Следует незамедлительно заблокировать свою банковскую карту, чтобы остановить списание денежных средств мошенниками, если она попала в их руки, — заключил Щербаченко.

Ранее в управлении по борьбе с противоправным использованием информационных технологий МВД России предупредили о мошенниках, которые представляются специалистами по оформлению загранпаспортов. По информации ведомства, злоумышленники получают от россиян сканы документов и используют эти данные для создания электронных кошельков и финансовых аккаунтов.