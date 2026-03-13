Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 10:07

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с онлайн-курсами

Мошенники выдают себя за менеджеров образовательных программ и онлайн-курсов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали все чаще выдавать себя за представителей образовательных программ и онлайн-курсов, рассказал директор Центра противодействия мошенничеству холдинга «Информзащита» Павел Коваленко. За первый квартал 2026 года количество подобных инцидентов возросло на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как общий ущерб для граждан и организаций увеличился почти на 52%, передают «Известия».

Число таких преступлений растет, несмотря на снижение массовых фишинговых писем. Злоумышленники переходят к целенаправленным атакам с индивидуальными сценариями. Жертвы сами предоставляют данные на образовательных платформах, записываются на вебинары или скачивают материалы. Мошенник начинает общение, представляясь менеджером курса.

Мошенники копируют тональность блогера, используют записи реальных вебинаров и так далее. В большинстве случаев «обработка» жертвы начинается с клона чата, который на протяжении нескольких месяцев дублирует оригинальный контент, вводя человека в заблуждение. Только после этого начинается кампания, в ходе которой мошенники призывают участвовать в беспроигрышных лотереях, инвестициях, предлагают кратковременные акции и другое, — поделился Коваленко.

Ранее сообщалось, что мошенники, выдавая себя за работников морга, обманывают семьи военнослужащих. Они утверждают, что для передачи личных вещей погибших необходимо сообщить почтовый индекс и коды из полученных СМС, которые якобы требуются для подтверждения отправки.

мошенники
схемы
курсы
обучение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Боюсь называть»: экс-экономист МВФ сделал мрачный прогноз о ценах на нефть
В Китае назвали удар по иранской школе преступлением против морали
«Глупости»: депутат об идее запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
Инцидент с массовой гибелью людей в деревне под Пензой дошел до СК
«Самая дальняя цель»: «Ланцет» разнес электроподстанцию ВСУ в щепки
Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности
«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану
Магнитные бури сегодня, 13 марта: что завтра, проблемы с ЖКТ, сильные боли
Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией
Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ межу Москвой и Петербургом
Алаудинов раскрыл подробности уничтожения очередного «полка смерти» ВСУ
Венгрия и Словакия потребовали отменить санкции против двух россиян
Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»
Богомаз раскрыл последствия нового нападения ВСУ на Брянскую область
В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу
В России предложили начать чипировать домашних животных
Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса
Наступление ВС РФ на Харьков 13 марта: глупость полковника, тишина Купянска
Один из московских аэропортов пообещали модернизировать
Названа версия отравления семи человек угарным газом в Пензенской области
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.