Россиян предупредили о новой схеме мошенников с онлайн-курсами Мошенники выдают себя за менеджеров образовательных программ и онлайн-курсов

Мошенники начали все чаще выдавать себя за представителей образовательных программ и онлайн-курсов, рассказал директор Центра противодействия мошенничеству холдинга «Информзащита» Павел Коваленко. За первый квартал 2026 года количество подобных инцидентов возросло на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как общий ущерб для граждан и организаций увеличился почти на 52%, передают «Известия».

Число таких преступлений растет, несмотря на снижение массовых фишинговых писем. Злоумышленники переходят к целенаправленным атакам с индивидуальными сценариями. Жертвы сами предоставляют данные на образовательных платформах, записываются на вебинары или скачивают материалы. Мошенник начинает общение, представляясь менеджером курса.

Мошенники копируют тональность блогера, используют записи реальных вебинаров и так далее. В большинстве случаев «обработка» жертвы начинается с клона чата, который на протяжении нескольких месяцев дублирует оригинальный контент, вводя человека в заблуждение. Только после этого начинается кампания, в ходе которой мошенники призывают участвовать в беспроигрышных лотереях, инвестициях, предлагают кратковременные акции и другое, — поделился Коваленко.

