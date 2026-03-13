Власти раскрыли судьбу закрытых аэропортов на юге России Никитин: закрытые аэропорты на юге России могут открыться в кратчайшие сроки

Аэропорты на юге России, прекратившие работу в 2022-м году, готовы возобновить деятельность и ждут разрешения от Министерства обороны, рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью ИС «Вести». Он отметил, что благодаря финансовой поддержке правительства удалось сохранить коллективы и поддерживать необходимый уровень готовности к возобновлению работы.

Как только Министерство обороны скажет, что можно это делать, это зависит прежде всего от наших коллег, мы достаточно быстро будем аэропорты открывать. Поэтому мы в стадии готовности находимся, и как только это будет возможно, безусловно, это сделаем, — сказал Никитин.

Также министр рассказал, что новые собственники планируют модернизировать аэропорт Домодедово. По его словам, качество обслуживания в воздушной гавани вырастет после того, как она перешла под контроль структур Шереметьево.

Ранее стало известно, что Росавиация может запретить Azur Air выполнять рейсы. В Telegram-канале Росавиации уточнили, что такое решение могут принять из-за замечаний после внеплановой проверки перевозчика, были найдены нарушения.