Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 12:43

Раскрыты шокирующие траты США на войну с Ираном

FT: США израсходовали боеприпасы на годы вперед из-за войны с Ираном

Истребитель F/A-18E Super Hornet, участвующий в операции «Эпическая ярость», в восточной части Средиземного моря. Совместная американо-израильская атака на Иран Истребитель F/A-18E Super Hornet, участвующий в операции «Эпическая ярость», в восточной части Средиземного моря. Совместная американо-израильская атака на Иран Фото: Us Navy/U.S Navy/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США с начала войны с Ираном истратили такой объем критически важных боеприпасов, которого при обычном раскладе хватило бы на несколько лет, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, столь интенсивное использование вооружений усиливает давление на администрацию президента Дональда Трампа.

Особо остро стоит вопрос с крылатыми ракетами Tomahawk — их расход один из собеседников издания назвал колоссальным. На восстановление арсеналов, по его словам, уйдут годы. По данным Пентагона, только за первые шесть дней боевых действий затраты превысили $11 млрд (около 885 млрд рублей), причем львиная доля пришлась именно на боеприпасы.

В ближайшее время военное ведомство намерено обратиться за помощью к Белому дому и Конгрессу США. Министерство рассчитывает получить дополнительные $50 млрд (около 4 трлн рублей), чтобы покрыть текущие расходы и начать пополнять запасы.

Ранее американские СМИ писали, что команда президента США Дональда Трампа недооценила готовность Ирана перекрыть Ормузский пролив. Там отметили, что администрация Белого дома не обращала большого внимания на анализы и прогнозы ведомств. Важную роль в планировании операции играли глава Минфина Скотт Бессент и глава Минэнергетики Крис Райт.

США
расходы
траты
войны
Ближний Восток
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миллионы нижегородского экс-судьи обратили в доход государства
Названа главная причина экономического упадка Евросоюза
Раскрыто, выйдут ли США из переговоров по Украине из-за войны с Ираном
Ушел из жизни звезда «Ворониных» и «Склифасовского»
Посол рассказал, сколько россиян не могут вернуться домой из Таиланда
Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»
Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов
Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году
Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»
«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши
Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей
В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС
«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране
В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров
Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью
Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри
Дмитриев поставил Каллас в неудобное положение после слов о Трампе
Трамп окончательно разочаровался в одном из давних союзников США
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.