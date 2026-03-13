Раскрыты шокирующие траты США на войну с Ираном FT: США израсходовали боеприпасы на годы вперед из-за войны с Ираном

США с начала войны с Ираном истратили такой объем критически важных боеприпасов, которого при обычном раскладе хватило бы на несколько лет, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, столь интенсивное использование вооружений усиливает давление на администрацию президента Дональда Трампа.

Особо остро стоит вопрос с крылатыми ракетами Tomahawk — их расход один из собеседников издания назвал колоссальным. На восстановление арсеналов, по его словам, уйдут годы. По данным Пентагона, только за первые шесть дней боевых действий затраты превысили $11 млрд (около 885 млрд рублей), причем львиная доля пришлась именно на боеприпасы.

В ближайшее время военное ведомство намерено обратиться за помощью к Белому дому и Конгрессу США. Министерство рассчитывает получить дополнительные $50 млрд (около 4 трлн рублей), чтобы покрыть текущие расходы и начать пополнять запасы.

Ранее американские СМИ писали, что команда президента США Дональда Трампа недооценила готовность Ирана перекрыть Ормузский пролив. Там отметили, что администрация Белого дома не обращала большого внимания на анализы и прогнозы ведомств. Важную роль в планировании операции играли глава Минфина Скотт Бессент и глава Минэнергетики Крис Райт.