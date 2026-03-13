Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 13:36

Установлены личности двух утонувших в Москве-реке подростков

Спасатели установили личности двух найденных в Москве-реке подростков

Работы спасательных служб по поиску пропавших детей в Звенигороде. Работы спасательных служб по поиску пропавших детей в Звенигороде. Фото: Воронин Денис /Агентство «Москва»
В Подмосковье оперативные службы установили личности двух детей, утонувших в Москве-реке в районе Звенигорода, рассказали ТАСС в оперативных службах. В настоящий момент поисково-спасательная операция продолжается.

Продолжается поиск девочки, которая была с ними, — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что водолазы совершили 74 погружения в Москву-реку и обследовали 16 тыс. кв. м во время поисковой операции в подмосковном Звенигороде, где днем 7 марта пропали 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет. Также, по данным ведомства, пешие группы прошли 59 км по обоим берегам реки. В работах задействовано порядка 130 специалистов, включая усиленную группировку аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России, а также 46 единиц спецтехники.

По версии следствия, дети могли провалиться под лед. Один из рыбаков видел, как тонул ребенок, но не сообщил об этом в полицию. Первое тело одного из подростков — 12-летнего мальчика — было обнаружено 11 марта в двух километрах от места происшествия.

