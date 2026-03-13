Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 14:56

В России предложили создать федеральный музей в честь паралимпийцев

Член ЛДПР Курбаков предложил открыть в России музей в честь паралимпийцев

Варвара Ворончихина Варвара Ворончихина Фото: Юрий Кочетков /РИА Новости
В России необходимо открыть музей, посвященный паралимпийцам, чтобы отметить их выдающиеся достижения в спорте, заявил NEWS.ru член ЛДПР, председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его словам, такой шаг вдохновит новое поколение спортсменов на новые достижения.

Предлагаем государству и частным инвесторам создать современный федеральный музей, где будут собраны экспонаты, фотографии, видеоматериалы и личные вещи спортсменов, достигших выдающихся результатов на Паралимпиаде. Он станет центром просвещения и вдохновения для нового поколения спортсменов и широкой общественности. Мы уже направили обращения в комитет Госдумы по физической культуре и спорту, Паралимпийский комитет России. Также считаем необходимым увековечивание памяти в общественных пространствах и на государственных символах, — поделился Курбаков.

Он подчеркнул, что инициатива включает установку памятных знаков, скульптур и мемориальных досок в стратегически важных местах: в городах, где жили и тренировались спортсмены, а также на государственных зданиях и спортивных аренах. По его мнению, также можно ежегодно проводить торжества в честь достижений паралимпийцев.

В Косино-Ухтомском есть спортивные комплексы, реабилитационные центры и парки, что делает его подходящим районом для размещения памятных объектов, связанных со спортом и реабилитацией. Можно рассмотреть парк Косино, чтобы подчеркнуть связь паралимпийцев с развитием спортивный индустрии. Следует также обратить внимание на учреждение, связанное с социальной поддержкой, там есть медцентр Бубновского, — заключил Курбаков.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с золотой медалью на Паралимпийских играх в Италии. В телеграмме глава государства подчеркнул, что спортсмен показал высокий уровень мастерства, сильный характер и невероятное стремление к победе, успешно выступив в десятикилометровой гонке с раздельным стартом.

