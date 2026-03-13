Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:54

В Иркутской области возбудили дело из-за нападений бездомных собак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за нападений бездомных собак, сообщает Angarsky. Следственные органы будут расследовать преступление по статье «халатность».

Сообщается, что глава следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК региона Ринату Ямалиеву подготовить доклад о текущем состоянии расследования и выявленных фактах. На случаи нападений жаловались местные жители.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке три добермана накинулись на девушку во время того, как она выгуливала собственного питомца и говорила с матерью по телефону. Отмечается, что напавших собак хозяйка выгуливала без поводков и намордников.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области ввели режим экстраординарной ситуации для отлова бродячих собак. Ситуация находится на личном контроле губернатора Евгения Солнцева.

