20 февраля 2026 в 14:39

Три добермана напали на девушку во Владивостоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во Владивостоке три добермана накинулись на девушку во время того, как она выгуливала собственного питомца и говорила с матерью по телефону, сообщает 360.ru. Отмечается, что напавших собак хозяйка выгуливала без поводков и намордников.

Соседи вышли и сказали, мол, пусть пишет заявление. Она уже достала с этими собаками, кошмарит весь район, — рассказала мать потерпевшей.

Сейчас дело находится на контроле Следственного комитета. Мама пострадавшей отмечает, что дочь еще не написала заявление в полицию — по ее словам, девушка опасается, что собак усыпят, так как в инциденте считает виноватой только хозяйку животных, а не их самих.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 44-летнему мужчине пришлось ампутировать часть ноги после нападения стаи бродячих собак. Трагедия произошла на полигоне недалеко от деревни Сарсаз-Бли.

