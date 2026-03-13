Юрист объяснила, как безопасно снять дачу на лето Юрист Варданян: при аренде дачи нужно сделать опись имущества

При аренде дачи на лето лучше сделать опись имущества и зафиксировать все имеющиеся дефекты, рассказала 360.ru юрист по вопросам недвижимости Анжела Варданян. Она отметила, что при внесении залога или депозита также необходима расписка о передаче средств.

Иногда собственники прописывают в договоре аренды, что они имеют право приезжать на дачу. Наоборот, нужно прописать, что в период пользования домом за все отвечает арендатор, — рассказала Варданян.

Юрист подчеркнула, что при подписании договора арендатор обязан предупредить собственников о наличии животных и несовершеннолетних детей. По ее словам, предупреждать о гостях арендодателя не требуется.

Ранее адвокат Вадим Багатурия рассказал, что собственник имеет законное право на досрочное возвращение в арендованное жилье. По его словам, в таких ситуациях владелец квартиры должен лишь вернуть деньги арендаторам.