Война с Ираном обрушила рынок недвижимости в Дубае до рекордных значений Рынок недвижимости Дубая обвалился на рекордные 20% из-за войны с Ираном

Рынок недвижимости Дубая переживает рекордное падение на фоне войны с Ираном, пишет индийская газета Business Standard. По ее информации, индекс недвижимости эмирата обвалился на 20%, полностью нивелировав весь рост текущего года.

Индекс недвижимости Дубая обвалился на 20% и нивелировал весь рост 2026 года. <…> Снижение аппетитов произошло на фоне того, как на прошлой неделе США и Израиль выпустили ракеты по Ирану, в результате чего был убит Верховный лидер Али Хаменеи, — говорится в материале.

В материале отмечается, что обвал произошел после рекордного цикла сделок в 2025 году, когда объем операций достиг почти 917 млрд дирхамов (около $250 млрд или около 20 трлн рублей) при более чем 270 тыс. сделок. Для сравнения, ранее индекс вырос на 15% в 2025 году, на 63% в 2024 году и на 38% в 2023 году.

Ранее в генеральном консульстве РФ сообщили, что небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае не получил никаких повреждений на фоне текущей эскалации на Ближнем Востоке. В ведомстве подчеркнули, что информация о взрыве не имеет под собой оснований.