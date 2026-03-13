Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 18:10

Война с Ираном обрушила рынок недвижимости в Дубае до рекордных значений

Рынок недвижимости Дубая обвалился на рекордные 20% из-за войны с Ираном

Дубаи Дубаи Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Рынок недвижимости Дубая переживает рекордное падение на фоне войны с Ираном, пишет индийская газета Business Standard. По ее информации, индекс недвижимости эмирата обвалился на 20%, полностью нивелировав весь рост текущего года.

Индекс недвижимости Дубая обвалился на 20% и нивелировал весь рост 2026 года. <…> Снижение аппетитов произошло на фоне того, как на прошлой неделе США и Израиль выпустили ракеты по Ирану, в результате чего был убит Верховный лидер Али Хаменеи, — говорится в материале.

В материале отмечается, что обвал произошел после рекордного цикла сделок в 2025 году, когда объем операций достиг почти 917 млрд дирхамов (около $250 млрд или около 20 трлн рублей) при более чем 270 тыс. сделок. Для сравнения, ранее индекс вырос на 15% в 2025 году, на 63% в 2024 году и на 38% в 2023 году.

Ранее в генеральном консульстве РФ сообщили, что небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае не получил никаких повреждений на фоне текущей эскалации на Ближнем Востоке. В ведомстве подчеркнули, что информация о взрыве не имеет под собой оснований.

Ближний Восток
ОАЭ
Дубай
рынки
недвижимость
конфликты
Иран
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.