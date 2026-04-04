Дети пострадали при взрыве в многоэтажке в Петербурге SHOT: трое детей пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Петербурге

При взрыве в многоэтажном доме в Петербурге пострадали трое детей, сообщает Telegram-канал SHOT. Хлопок произошел в квартире на Петергофском шоссе, где, предположительно, взорвался газовый баллон.

Громкий звук раздался в трехкомнатной квартире, расположенной на восьмом этаже. По версии канала, дети могли взаимодействовать с туристическим газовым баллоном без присмотра взрослых.

Пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения и ожогами. На месте инцидента работают сотрудники МЧС, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что взрыв газа произошел в жилом доме барачного типа на три семьи в городе Костерево Владимирской области. В результате обрушилась часть здания на площади 10 квадратных метров. Пострадали шесть человек, включая четверых детей.

До этого сотрудники МЧС в Ленинградской области спасли двух человек из охваченной огнем квартиры-студии. Площадь возгорания составила 31 квадратный метр. Для эвакуации жильцов с третьего этажа спасатели применили специальное устройство.