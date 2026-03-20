20 марта 2026 в 15:37

Четверо детей пострадали при взрыве газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Костерево Владимирской области

Взрыв газа произошел в жилом доме на три семьи в городе Костерево Владимирской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. В результате обрушилась часть здания на площади 10 квадратных метров. Пострадали шесть человек, включая четверых детей.

В одноэтажном доме барачного типа по улице Писцова произошло обрушение веранды на площади 10 кв. метров, — отметил информатор.

По его словам, все пострадавшие получили ожоги рук и ног. Отмечается, что детей направили в областную клиническую больницу.

Ранее в подмосковном Солнечногорске вспыхнул строительный рынок: пламя охватило 5 тыс. квадратных метров. На тушение выехали 42 спасателя и 15 машин спецтехники. Продавцы в спешке пытались вынести товар. По словам очевидцев, на месте были слышны взрывы — предположительно, cдетонировали газовые баллоны.

Кроме того, сотрудники МЧС в Ленинградской области спасли двух человек из охваченной огнем квартиры-студии. Площадь возгорания составила 31 квадратный метр. Для эвакуации жильцов с третьего этажа спасатели применили специальное устройство. В результате происшествия никто не пострадал.

