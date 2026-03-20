Четверо детей пострадали при взрыве газа в жилом доме Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Костерево Владимирской области

Взрыв газа произошел в жилом доме на три семьи в городе Костерево Владимирской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. В результате обрушилась часть здания на площади 10 квадратных метров. Пострадали шесть человек, включая четверых детей.

В одноэтажном доме барачного типа по улице Писцова произошло обрушение веранды на площади 10 кв. метров, — отметил информатор.

По его словам, все пострадавшие получили ожоги рук и ног. Отмечается, что детей направили в областную клиническую больницу.

