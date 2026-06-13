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13 июня 2026 в 15:05

Танкер попал под атаку недалеко от Омана

Снаряд поразил носовую часть танкера у берегов Омана

Фото: Shutterstock|FOTODOM
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Снаряд поразил носовую часть танкера у берегов Омана, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Там отметили, что экипаж судна не пострадал, атака не нанесла экологического ущерба. Танкер продолжил движение по своему маршруту.

Танкер был поражен неизвестным снарядом в носовой части по левому борту. Экипаж, по имеющимся данным, не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Ранее серия взрывов произошла в районе Ормузского пролива недалеко от иранского города Сирик в провинции Хормозган. По информации журналистов, предположительно, взрывы произошли в ходе обмена ударами между вооруженными силами Ирана и США.

До этого в Центральном командовании ВС США заявили, что движение коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается в штатном режиме. Проход по одному из ключевых мировых морских маршрутов не прекращался. В Центральном командовании также отметили отсутствие ударов по американским кораблям в акватории пролива.

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