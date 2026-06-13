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13 июня 2026 в 15:00

«Надо подводить понтоны»: Захарова о важном элементе воспитания молодежи

Захарова: новое поколение нужно воспитывать с помощью произведений искусства

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Для воспитания нового поколения нужно создать фундамент, основу которого составят произведения искусства, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии «Традиционные ценности как основа международного гуманитарного диалога» в рамках XV Московского международного фестиваля современного искусства «Традиции и современность». При этом она отметила, что молодым необходимо дать возможность экспериментировать с опорой на высочайшие идеалы.

Надо подводить понтоны, надо создавать вот этот «мост», по которому пойдут будущие поколения. А как это сделать? Конечно, через произведения искусства, — сказала Захарова.

Ранее музыкальный продюсер, бизнесмен и телеведущий Иосиф Пригожин заявил, что взрослым необходимо формировать у детей чувство субординации. По его словам, современная молодежь стремительно взрослеет, но иногда утрачивает культурное воспитание.

До этого президент России Владимир Путин поддержал тезис о том, что эффективное воспитание подрастающего поколения сегодня превратилось в полноценную линию противостояния. Он отдельно отметил, что сегодняшнее глобальное информационное пространство отличается высокой степенью сложности и агрессивности для восприятия.

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Мария Захарова
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