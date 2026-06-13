«Надо подводить понтоны»: Захарова о важном элементе воспитания молодежи

Для воспитания нового поколения нужно создать фундамент, основу которого составят произведения искусства, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии «Традиционные ценности как основа международного гуманитарного диалога» в рамках XV Московского международного фестиваля современного искусства «Традиции и современность». При этом она отметила, что молодым необходимо дать возможность экспериментировать с опорой на высочайшие идеалы.

Надо подводить понтоны, надо создавать вот этот «мост», по которому пойдут будущие поколения. А как это сделать? Конечно, через произведения искусства, — сказала Захарова.

Ранее музыкальный продюсер, бизнесмен и телеведущий Иосиф Пригожин заявил, что взрослым необходимо формировать у детей чувство субординации. По его словам, современная молодежь стремительно взрослеет, но иногда утрачивает культурное воспитание.

До этого президент России Владимир Путин поддержал тезис о том, что эффективное воспитание подрастающего поколения сегодня превратилось в полноценную линию противостояния. Он отдельно отметил, что сегодняшнее глобальное информационное пространство отличается высокой степенью сложности и агрессивности для восприятия.