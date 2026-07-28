Сейсмолог ответил, затронет ли Россию землетрясение из Японии

Сейсмолог ответил, затронет ли Россию землетрясение из Японии Сейсмолог Шебалин: землетрясение в Японии не затронет Россию

Землетрясение, произошедшее на юге Японии, не представляет опасности для России, заявил NEWS.ru директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. По его словам, оно не сможет дойти до территории РФ.

Землетрясение в Японии произошло на юге. Оно никак не затронет Россию, — заявил Шебалин.

Ранее на японском острове Кюсю, где произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявили экстренное предупреждение о повторных мощных толчках. Жителям рекомендовали принять меры безопасности.

До этого число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 5208 человек. Ранения получили 16 740 человек. Землетрясение произошло вечером 24 июня. Были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5.

Также ранее произошло подводное землетрясение магнитудой 5,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. По данным сейсмологов, магнитуда подземного толчка составила 5,5. Эпицентр находился в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского.