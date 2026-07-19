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19 июля 2026 в 06:14

Возле побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подводное землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. По данным сейсмологов, магнитуда подземного толчка составила 5,5.

Эпицентр землетрясения находился в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского. В Единой геофизической службе РАН уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине около 67,7 километра. Координаты эпицентра, согласно данным мониторинга, составили 51.3562 северной широты и 159.8965 восточной долготы.

Ранее сообщалось, что утром, 16 июля, в Искитимском районе Новосибирской области зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Подземные толчки произошли в 07:34 по местному времени (03:34 мск). Эпицентр располагался в Усть-Чемском сельсовете примерно в 70 километрах от Новосибирска.

До этого сразу два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7 зафиксировали на Камчатке. В обоих случаях эпицентры подземных толчков располагались в акватории к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Оба землетрясения произошли с разницей в шесть минут.

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Возле побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
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