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16 июля 2026 в 10:16

Землетрясение произошло под Новосибирском

В 70 км от Новосибирска произошло землетрясение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в Искитимском районе Новосибирской области утром 16 июля, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН. Подземные толчки произошли в 07:34 по местному времени (03:34 мск).

Эпицентр располагался в Усть-Чемском сельсовете примерно в 70 километрах от Новосибирска. Ближе всего к очагу расположены деревни Усть-Чем, Девкино и Харино.

Ранее сразу два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7 зафиксировали на Камчатке. В обоих случаях эпицентры подземных толчков располагались в акватории к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Оба землетрясения произошли с разницей в шесть минут. Эпицентр более сильного, магнитудой 6,0, залегал на глубине 64,6 км и находился в 210 км от краевой столицы. Второй толчок, магнитудой 5,7, был зафиксирован на глубине 72 км, в 206 км от города.

До этого в западной части Монголии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 556 километрах к юго-западу от города Кызыла в Республике Тыва. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 9,1 балла по шкале MSK-64. Жертв и пострадавших нет.

Регионы
Новосибирская область
землетрясения
РАН
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