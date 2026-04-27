В Монголии произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера произошло в западной части Монголии, заявили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. По словам специалистов, эпицентр подземного толчка находился в 556 километрах к юго-западу от Кызыла Республики Тыва.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 9,1 балла по шкале MSK-64. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

В Монголии уже фиксировалось другое землетрясение магнитудой 6,0. Тогда очаг располагался на глубине 15 км. Толчки ощущались, в том числе, в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Ранее в Одесской области в воскресенье, 26 апреля, зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера. Сейсмологи уточнили, что очаг подземных толчков находился на глубине 16 км. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

До этого движение высокоскоростных поездов на линии Тохоку-синкансэн между Токио и станцией Син-Аомори было остановлено из-за отключения электроэнергии, произошедшего после землетрясения. Подземные толчки магнитудой 7,5 произошло на севере острова Хонсю в районе префектур Аомори и Иватэ.