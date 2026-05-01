01 мая 2026 в 07:05

Названы регионы России, в которые пришла аномальная жара

Синоптик Шувалов: аномальная жара до +30 градусов зафиксирована на юге Алтая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Аномальная жара до +30 градусов наблюдается на юге Алтая, заявил в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. В Новосибирске и Барнауле, по его словам, воздух прогрелся до +28 градусов, а в Красноярске — до +24 градусов.

Это, конечно, юг Сибири. +30 на юге Алтая — очень редкое явление. <...> И 25–28 градусов — это и Новосибирск, и Барнаул. Чуть ниже, 22–24 градуса, в Красноярске, — отметил синоптик.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что снег в Москве и Московской области окончательно растает до конца 2 мая. По данным метеостанции ВДНХ, 30 апреля в столице местами фиксировалось до четырех сантиметров снега, в Клину до восьми сантиметров, а в Дмитрове — до 12 сантиметров.

До этого стало известно, что 2 и 3 мая в Москве будет солнечно, осадков в эти дни не ожидается. Температура воздуха в субботу поднимется до +15 градусов, а в воскресенье — до 20 градусов тепла. Ночь с субботы на воскресенье также пройдет без осадков.

Названы регионы России, в которые пришла аномальная жара
