01 мая 2026 в 02:15

Москвичам пообещали солнечные и теплые выходные 2–3 мая

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве ожидаются солнечные дни 2 и 3 мая, заявила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее прогнозу, осадков в этот день не будет.

В столице пройдут с переменной облачностью. Температура днем 2 мая поднимется до +15 градусов, а 3 мая можно ожидать +20 градусов тепла, рассказала синоптик.

Ночь с субботы на воскресенье также пройдет без осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от +6 до +8 градусов.

Ранее климатолог Михаил Семенов призвал жителей Москвы не убирать куртки до июня. По его словам, в мае погода будет сильно меняться. Тепло будет сменятся очередной волной холода. Специалист не исключил, что последний весенний месяц в Центральной России будет богат на осадки в виде дождя. До этого ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН климатолог и биофизик Алексей Карнаухов заявил, что предстоящим летом не исключены погодные аномалии в столице, которые будут сопровождаться похолоданиями, затяжными дождями и сильными ветрами.

Регионы
Москва
Людмила Паршина
погода
