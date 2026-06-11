МИД Бахрейна высоко оценил роль России в деэскалации на Ближнем Востоке Глава МИД Бахрейна: Россия играет большую роль в деэскалации на Ближнем Востоке

Манама рассчитывает на продолжение координации с Москвой для усиления воздействия на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Последний раз они встречались в сентябре 2025 года в Сочи. Трансляция переговоров доступна на сайте МИД РФ.

В ходе беседы иностранный дипломат выразил обеспокоенность происходящем на Ближнем Востоке. По его словам, Россия играет большую роль в деэскалации ситуации, поскольку всегда стремилась к миру во всех регионах.

Мы придаем огромную важность международным усилиям, направленным на деэскалацию [кризиса на Ближнем Востоке], на гарантирование уважения суверенитета государств. Россия в достижении этой цели играет очень большую роль, — подчеркнул руководитель МИД Бахрейна.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва рассчитывает на скорейшее возвращение конфликта на Ближнем Востоке в политико-дипломатическое русло. По словам дипломата, Россия призывает противоборствующие стороны к сдержанности и немедленному прекращению военных действий.