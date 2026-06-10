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10 июня 2026 в 10:33

Захарова раскрыла, на что РФ рассчитывает в конфликте на Ближнем Востоке

Захарова: РФ рассчитывает на возврат конфликта на Ближнем Востоке к дипломатии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Москва рассчитывает на скорейшее возвращение конфликта на Ближнем Востоке в политико-дипломатическое русло, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Россия призывает противоборствующие стороны к сдержанности и немедленному прекращению военных действий.

Крайне обеспокоены новым витком американо-иранского вооруженного противостояния, начало которому было положено неспровоцированной американо-израильской агрессией против Исламской Республики Иран, — отметила она.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не планирует вводить более строгие меры против Израиля из-за отсутствия единого мнения между государствами-членами. По ее словам, достичь согласия по этому вопросу оказалось сложно.

До этого стало известно, что американский ударный вертолет AH-64 Apache разбился недалеко от Ормузского пролива. Обоим членам экипажа удалось спастись. Президент США Дональд Трамп заявил, что вертолет был сбит иранскими силами, а также заверил, что Вашингтон не оставит это без ответа.

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