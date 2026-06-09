«Мы ответим на атаку»: Трамп пригрозил Ирану за сбитый вертолет в Ормузе

«Мы ответим на атаку»: Трамп пригрозил Ирану за сбитый вертолет в Ормузе Трамп: вертолет Apache над Ормузом сбил Иран, и США должны ответить на атаку

Американский вертолет Apache над Ормузским проливом был сбит иранскими силами, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он заверил, что Соединенные Штаты ответят на удар.

США вынужденно должны будут ответить на эту атаку, — утверждает Трамп.

Инцидент произошел минувшей ночью. Вертолет сбили во время патрулирования. По словам главы государства, оба пилота остались невредимыми и находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что американский палубный истребитель нанес ракетный удар по нефтяному танкеру M/T Marivex, ходившему под флагом Палау, за попытку пройти в сторону Ирана. Как сообщило Центральное командование США, самолет F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца Abraham Lincoln, выпустил высокоточный боеприпас по машинному отделению и отсеку управления судном.

До этого стало известно, что американские военнослужащие нанесли удар по наземному командному пункту на иранском острове Кешм. По данным ведомства, атака была произведена в ответ на запущенные Ираном ракеты и беспилотные летательные аппараты. Согласно версии Вашингтона, Тегеран выпустил пять ракет.