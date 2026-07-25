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25 июля 2026 в 12:24

Сбивший семилетнюю девочку квадроциклист проведет месяц за решеткой

Наехавшего на девочку водителя квадроцикла арестовали в Приморье

Фото: Прокуратура Приморья
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Житель Хабаровского края, наехавший на квадроцикле на семилетнюю девочку в Партизанском округе Приморского края, заключен под стражу на месяц, сообщили в управлении прокуратуры региона. Инцидент произошел вечером 23 июля. Возбуждено уголовное дело.

С учетом позиции прокуратуры судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц. Ход и результаты расследования уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ поставлены на контроль в прокуратуре района, — сказано в сообщении.

Ранее Госавтоинспекция Югры сообщила, что семилетний ребенок погиб в результате наезда квадроцикла на швартовый канат в селе Тугияны. Трагедия произошла днем 10 июля на берегу Оби. По предварительным данным, мальчик не справился с управлением STELS ATV800TE и врезался в натянутое поперек дороги тросовое ограждение.

До этого отпуск 30-летней американки Шонтанис Брукс в Гондурасе обернулся трагедией после того, как она не справилась с управлением квадроциклом во время поездки по джунглям. Женщина наехала на корень дерева на скорости около 30 км/ч, ее выбросило из транспортного средства.

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