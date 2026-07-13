Езда семилетнего ребенка на квадроцикле закончилась страшной трагедией

Семилетний ребенок погиб в результате наезда квадроцикла на швартовый канат в селе Тугияны, сообщила Госавтоинспекция Югры в МАКСе. Трагедия произошла днем 10 июля на берегу Оби. По предварительным данным, мальчик не справился с управлением техникой марки STELS ATV800TE и врезался в натянутое поперек дороги тросовое заграждение. Пострадавшего доставили в больницу. Там он скончался от полученных травм.

Правоохранители рассматривают дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также они начали проверку по статье 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в опасные для жизни действия).

Ранее в Санкт-Петербурге в отношении 56-летнего местного жителя составили административный протокол после того, как он разрешил своей малолетней внучке управлять автомобилем во дворе жилого дома. Проверку начали после появления видеозаписи опасной поездки, которая привлекла внимание ГАИ. Инцидент произошел в конце июня в Красносельском районе.

Кроме того, стало известно, что подросток на велосипеде сбил годовалую девочку на детской площадке в Москве и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в ЖК «Западный порт», когда ребенок проходил мимо качелей, а один из двух велосипедистов на высокой скорости врезался в нее. После случившегося у девочки началось кровотечение, ее доставили в больницу.