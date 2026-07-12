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12 июля 2026 в 18:22

Подросток на велосипеде снес годовалую девочку и бросил ее истекать кровью

В Москве подросток на велосипеде сбил годовалую девочку и скрылся с места ДТП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Подросток на велосипеде сбил годовалую девочку на детской площадке в Москве, после чего скрылся с места происшествия, пишет Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в ЖК «Западный порт». Девочка проходила мимо качелей, когда один из двух велосипедистов на высокой скорости врезался в нее.

После случившегося подростки уехали, а у ребенка началось кровотечение на голове. Малышку доставили в больницу, где врачи диагностировали черепно-мозговую травму, гематому и рваную рану головы. Девочке наложили швы. Родители ребенка обратились в полицию и попросили установить личности подростков, покинувших место происшествия.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга водитель Hyundai Santa Fe сбил ребенка, врезавшись в ограждение детской площадки. Мужчина, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, двигался по двору, наехал на бордюр, после чего выехал на ограждение площадки и сбил мальчика 2017 года рождения. Ребенок получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Водитель объяснил произошедшее тем, что перепутал педали.

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