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20 июня 2026 в 11:51

Пьяный водитель врезался в детскую площадку и сбил ребенка

В Петербурге водитель врезался в ограду детской площадки и сбил ребенка

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В Невском районе Санкт-Петербурга водитель, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, врезался в ограду детской площадки и сбил ребенка, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Пострадавший мальчик получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

В результате ребенок получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, автомобиль Hyundai Santa Fe, двигавшийся во дворе, наехал на бордюр, после чего выехал на ограждение площадки и сбил ребенка 2017 года рождения. Сам водитель заявил, что перепутал педали.

Ранее пресс-служба Московской прокуратуры сообщила, что 16-летний подросток на электромопеде на улице Правобережной сбил четырехлетнюю девочку. Пострадавшая госпитализирована.

До этого в подмосковном Щелково автомобиль наехал на троих 13-летних подростков, которые катались на одном электросамокате. Всех троих несовершеннолетних госпитализировали с различными травмами.

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