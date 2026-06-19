Подросток на электромопеде сбил девочку в Москве

Подросток на электромопеде сбил четырехлетнюю девочку на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. Пострадавшую госпитализировали.

По предварительным данным, на Правобережной улице 16-летний юноша, управляя электромопедом, сбил ребенка. Четырехлетняя девочка доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге девочки-подростки на электросамокате сбили семилетнего мальчика, нахамили его отцу и скрылись. Инцидент произошел, когда мальчик гулял вместе с отцом и сестрой в пешеходной зоне.

До этого в подмосковном Щелково автомобиль наехал на троих 13-летних подростков, которые катались на одном электросамокате. Всех троих несовершеннолетних госпитализировали с различными травмами.

Также пресс-служба подмосковного главка МВД РФ сообщила, что водитель мопеда погиб на месте в результате ДТП на трассе в Московской области. Смертельная авария произошла при попытке совершить опасный обгон по обочине, и погибший зацепил двигавшийся рядом большегрузный автомобиль.