22 мая 2026 в 16:51

Водитель мопеда разбился при столкновении с грузовиком в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Водитель мопеда погиб на месте в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Московской области, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. Смертельная авария произошла при попытке совершить опасный обгон по обочине. Погибший зацепил двигавшийся рядом большегрузный автомобиль.

По предварительной информации, водитель 1998 года рождения, управляя мопедом, при попытке обгона по обочине допустил касательное столкновение с грузовиком марки Volvo, — говорится в сообщении.

Полученные водителем травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят детальную проверку по факту смертельного инцидента.

Ранее автобус, перевозивший 44 ребенка, столкнулся с легковым автомобилем Renault Duster в Ставропольском районе Самарской области. По предварительным данным, никто из детей не пострадал, пассажиры Renault получили травмы.

До этого две девочки врезались на электросамокате в машину на юго-востоке Москвы. Школьницы проехали на красный свет на улице Белореченской, тем самым они спровоцировали аварию. Обе несовершеннолетние были госпитализированы.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

