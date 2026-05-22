Водитель мопеда разбился при столкновении с грузовиком в Подмосковье

Водитель мопеда погиб на месте в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Московской области, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. Смертельная авария произошла при попытке совершить опасный обгон по обочине. Погибший зацепил двигавшийся рядом большегрузный автомобиль.

По предварительной информации, водитель 1998 года рождения, управляя мопедом, при попытке обгона по обочине допустил касательное столкновение с грузовиком марки Volvo, — говорится в сообщении.

Полученные водителем травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят детальную проверку по факту смертельного инцидента.

