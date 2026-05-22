В Крыму пресекли канал незаконной миграции ФСБ задержала двух фигурантов дела о миграции в Крыму

Канал незаконной миграции пресечен в Крыму, задержаны два человека, включая иностранного гражданина, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ РФ. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконного пребывания иностранцев на территории России.

Пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России по предварительному сговору, — уточнили в ФСБ.

Следствие считает, что подозреваемые организовывали фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет, оформляли патенты на трудовую деятельность, предоставляли работу на строительном объекте в Ялте и жилье без фактической регистрации. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Жителю Ялты избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, иностранному гражданину — содержание под стражей.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Воронеже четверо фигурантов в период с апреля по июнь 2025 года организовали незаконное пребывание мигрантов в России. По ее словам, благодаря преступной схеме в страну попали более 500 иностранцев.